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Honda разработала беспроводную зарядку электромобилей во время движения

Технологии&Авто
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Новые испытания запланированы на конец 2026 года
Новые испытания запланированы на конец 2026 года
Honda R&D совместно с Taisei Corporation и Taisei Rotec разработала технологию беспроводной передачи энергии электромобилям во время движения. Демонстрационные испытания на дорогах общего пользования планируют начать с японского 2027 финансового года.
Об этом идет речь на официальном сайте Honda.

Как работает технология

Система использует магнитную беспроводную передачу энергии через оборудование, встроенное в дорожное покрытие. Технология рассчитана как на легковые электромобили, так и на большие коммерческие транспортные средства.
В Honda отметили, что совместные исследования по Taisei и Taisei Rotec продолжаются с 2025 года. Компания уже провела испытания на тестовой дороге Future Technology Field for Taisei Group/Satte, где проверяли систему беспроводной передачи энергии, конструкцию дорожного покрытия и методы строительства.
Схема покрытия
Схема покрытия, Фото: Honda
Одной из задач было создание дорожной конструкции, способной выдерживать движение крупных транспортных средств с полной массой около 20 тонн. Разработчики также проверяли систему обеспечения электроэнергией с высокой мощностью и быстрой реакцией, а также возможность практической установки оборудования в дорожное покрытие.
По данным Honda, встроенный в дорогу блок GA впервые в мире сочетает инвертор и катушку в одном модуле DWPT. Система передает электроэнергию через распределение постоянного тока, что должно обеспечить стабильную беспроводную зарядку высокой мощности.
Схема системы подзарядки
Схема системы подзарядки, Фото: Honda

Новые испытания запланированы на конец 2026 года

В конце 2026 года компании планируют построить новую тестовую дорогу на площадке T-FIELD/TAMRA. Там проведут испытания долговечности, эквивалентные нагрузке от 1 млн колес, проверят эффективность DWPT и меры по уменьшению утечки электромагнитного поля.
В дальнейшем Honda, Taisei и Taisei Rotec планируют проверить работу системы на мощности до 150 кВт, что применимо для крупных коммерческих электромобилей, а также оценить надежность беспроводной передачи энергии во время движения на высокой скорости.
Демонстрационные испытания на дорогах общего пользования должны начаться с японского 2027 финансового года, который стартует 1 апреля 2027 года. Компании также планируют принять участие в проекте Tateyama Project на автомагистрали Tateyama в японской префектуре Тиба.
По материалам:
Фокус
АвтоЭлектромобили
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