Honda разработала беспроводную зарядку электромобилей во время движения

Honda R&D совместно с Taisei Corporation и Taisei Rotec разработала технологию беспроводной передачи энергии электромобилям во время движения. Демонстрационные испытания на дорогах общего пользования планируют начать с японского 2027 финансового года.

Об этом идет речь на официальном сайте Honda.

Как работает технология

Система использует магнитную беспроводную передачу энергии через оборудование, встроенное в дорожное покрытие. Технология рассчитана как на легковые электромобили, так и на большие коммерческие транспортные средства.

В Honda отметили, что совместные исследования по Taisei и Taisei Rotec продолжаются с 2025 года. Компания уже провела испытания на тестовой дороге Future Technology Field for Taisei Group/Satte, где проверяли систему беспроводной передачи энергии, конструкцию дорожного покрытия и методы строительства.

Схема покрытия, Фото: Honda

Одной из задач было создание дорожной конструкции, способной выдерживать движение крупных транспортных средств с полной массой около 20 тонн. Разработчики также проверяли систему обеспечения электроэнергией с высокой мощностью и быстрой реакцией, а также возможность практической установки оборудования в дорожное покрытие.

По данным Honda, встроенный в дорогу блок GA впервые в мире сочетает инвертор и катушку в одном модуле DWPT. Система передает электроэнергию через распределение постоянного тока, что должно обеспечить стабильную беспроводную зарядку высокой мощности.

Схема системы подзарядки, Фото: Honda

Новые испытания запланированы на конец 2026 года

В конце 2026 года компании планируют построить новую тестовую дорогу на площадке T-FIELD/TAMRA. Там проведут испытания долговечности, эквивалентные нагрузке от 1 млн колес, проверят эффективность DWPT и меры по уменьшению утечки электромагнитного поля.

В дальнейшем Honda, Taisei и Taisei Rotec планируют проверить работу системы на мощности до 150 кВт, что применимо для крупных коммерческих электромобилей, а также оценить надежность беспроводной передачи энергии во время движения на высокой скорости.