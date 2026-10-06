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Экстремальный китайский электромобиль разогнался почти до 500 км/ч (видео)

Технологии&Авто
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Трассовый электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme от китайской компании BYD побил рекорд скорости, разогнавшись почти до 500 км/ч.
Об этом пишет Supercar Blondie.
Под управлением немецкого гонщика Марка Бассенга Yangwang U9 Xtreme развил невероятную скорость 496,22 км/ч на высокоскоростном овальном треке ATP Papenburg. В BYD заявляют, что это рекорд среди серийных автомобилей, но есть нюанс.
Формально, чтобы соответствовать термину «серийный», автомобиль должен быть предназначен для личного пользования, доступен в продаже и разрешен для движения по дорогам общего пользования, а также продаваться на рынках более чем одной страны.
Однако Yangwang U9 Xtreme пока доступен только в Китае. Всего выпущено 30 таких автомобилей. Более того, участвовавший в заезде автомобиль был предварительно модифицирован, хотя и очень похож на серийную модель.
Также в издании отметили, что заезд не был двунаправленным. Для регистрации официального рекорда скорости необходимо, чтобы автомобиль проехал отрезок на максимальной скорости в обоих направлениях.
Напомним, что Yangwang U9 Xtreme оснащен 4 электродвигателями суммарной мощностью более 3000 л.с. Он весит 2480 кг и поставляется с гоночными шинами GitiSport e·GTR2 PRO.
По материалам:
Finance.ua
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