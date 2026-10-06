Экстремальный китайский электромобиль разогнался почти до 500 км/ч (видео)

Трассовый электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme от китайской компании BYD побил рекорд скорости, разогнавшись почти до 500 км/ч.

Об этом пишет Supercar Blondie

Под управлением немецкого гонщика Марка Бассенга Yangwang U9 Xtreme развил невероятную скорость 496,22 км/ч на высокоскоростном овальном треке ATP Papenburg. В BYD заявляют, что это рекорд среди серийных автомобилей, но есть нюанс.

Формально, чтобы соответствовать термину «серийный», автомобиль должен быть предназначен для личного пользования, доступен в продаже и разрешен для движения по дорогам общего пользования, а также продаваться на рынках более чем одной страны.

Однако Yangwang U9 Xtreme пока доступен только в Китае. Всего выпущено 30 таких автомобилей. Более того, участвовавший в заезде автомобиль был предварительно модифицирован, хотя и очень похож на серийную модель.

Также в издании отметили, что заезд не был двунаправленным. Для регистрации официального рекорда скорости необходимо, чтобы автомобиль проехал отрезок на максимальной скорости в обоих направлениях.