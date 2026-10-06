Дешевых авто стало меньше: как изменился рынок подержанных машин (инфографика)

В конце сентября на сайте Auto.ria была на 4 781 подержанная легковушка меньше, чем 31 августа (−1,5%).

В сентябре 2026 года на Auto. ria стало меньше подержанных легковых автомобилей: 309 570 на конец месяца против 314 351 в конце августа. Медианная цена в объявлениях одновременно поднялась на $200 — до $9 500. Но это не значит, что каждый автомобиль подорожал.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Выбор автомобилей сократился

В конце сентября на сайте Auto. ria было на 4 781 подержанную легковушку меньше, чем 31 августа (−1,5%). За месяц появилось 103 871 новое объявление — на 5% меньше, чем в августе (109 380).

Как обычно бывает, часть машин выставляли повторно. Конкретные авто (на основе уникальных VIN) зафиксировали 69 030 против 76 360 в августе (-9,6%).

Из 314 351 авто, которые были на площадке 31 августа, до 30 сентября остались 249 816. То есть за это время 64 535 машин выбыли из активных объявлений, 59 754 пополнили сентябрьский остаток. Разница между этими двумя потоками и дала минус 4 781 авто: выбор заметно обновлялся, просто новых вариантов оказалось меньше, чем исчезнувших.

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На 30 сентября за все 309 570 подержанных легковушек в активных объявлениях продавцы суммарно просили $4,34 млрд. В конце августа — $4,35 млрд, то есть примерно на $8 млн больше. Машины, выбывшие между двумя срезами, имели совокупную цену $906,55 млн; те, что пополнили сентябрьское предложение — $906,75 млн.

Следовательно, при почти неизменной стоимости «витрины» ее состав заметно обновился. Важно понимать, что это сумма цен в объявлениях, а не выручка от продаж.

Почему медианная цена выросла на $200

Медиана — это цена посреди списка всех объявлений, а не просто средний ценник «типичного» Passat или Octavia. В аналитике цен этот показатель лучше отображает ситуацию, так как показывает не «среднее по палате» значение, а учитывает все предложение на рынке.

На 31 августа медиана легковых автомобилей в Украине составила $9 300, на 30 сентября — $9 500 (+2,2%). Выросли и пределы нижней и верхней четвертей предложения: с $4 900 до $4 999 и с $17 000 до $17 350 соответственно.

В августе ежедневная медиана поднялась с $9 200 до $9 300. Сентябрь начался с $9 350, а уже 11 сентября показатель достиг $9 500 и оставался на этой отметке до конца месяца.

Медианная цена за день, eauto.org.ua

В то же время, решающим для оценки ситуации является сравнение 249 816 автомобилей, которые оставались на площадке в обе даты. Их медиана не изменилась: $9300 в августе и столько же в сентябре. Зато у автомобилей, которые были только в августовском предложении, медиана составляла $9 500, а у те, что добавились к сентябрьскому — $10 500.

Эксперты объясняют, что общая медиана может подняться, когда дешевых машин становится меньше. В сентябре 2026 года авто дешевле $5 000 действительно уменьшилось, а разница между более выбывшими машинами и более дорогим пополнением заметна напрямую.

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Дешевых авто стало меньше

К концу сентября менее $5 000 просили за 77 790 автомобилей, тогда как в августе таких было 80 569. Их доля уменьшилась с 25,6% до 25,1% — это незначительное изменение. В то же время, доля машин от $20 000 несколько возросла: с 19,2% до 19,6%.

Больше всего объявлений собрали два соседних диапазона: $10 000−19 999 (87 773 авто) и $5 000−9 999 (83 228).

Как изменилась ценовая структура подержанных авто, eauto.org.ua

Следовательно, нижняя часть выбора сузилась, а более дорогих предложений стало относительно больше.

Какие модели представлены больше всего

По количеству объявлений лидирует Volkswagen — 35 131 авто (+1,1% к цене), или 11,3% всего сентябрьского предложения.

Далее следуют Audi (22 291; +1,2% к цене), BMW (21 812; +2,3% к цене), Ford (17 559; +1,8% к цене) и Mercedes-Benz (15 901; +3,6% к цене).

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Во второй пятерке — Renault (15 880; +0,8% к цене), Skoda (13 380; +1,3% к цене), Nissan (13 305; +0,9% к цене), Opel (12 930; медианная стоимость без конфигураций) и ВАЗ/Lada (11 876;

Среди моделей больше всего предлагали к продаже Volkswagen Passat — 10 290. За ним — Skoda Octavia (7 650), Volkswagen Golf (7 024), BMW X5 (4 607) и BMW 5 Series (4 605). Десятку дополняют Audi A6 (4468), Renault Megane (4380), BMW 3 Series (4237), Ford Focus (4060) и Audi A4 (3961).

Топ-10 моделей, eauto.org.ua

Медианная цена Volkswagen Passat за месяц снизилась на 0,5%, у Ford Focus не изменилась; у остальных восьми моделей возросла. Наибольший прирост в этой десятке — у Audi A6 (+2,5%).

Возраст авто в продаже

59,4% сентябрьского предложения составляли автомобили 2013 выпуска и старше, то есть в возрасте от 13 лет. В конце августа их доля была немного больше — 59,8%.

Чаще всего украинцы предлагают авто 2008 года выпуска: 21 088 машин на 30 сентября против 21 678 месяцем ранее. Это 6,8% всего нынешнего предложения.

Возраст авто в продаже, eauto.org.ua

Как оценить свой автомобиль

Покупателю следует сравнивать объявления той же модели и поколения, учитывая ближайший год выпуска, пробег, двигатель, комплектацию, историю и состояние автомобиля.

Продавцу — смотреть, сколько аналогичных автомобилей сейчас есть на рынке и как быстро появляются новые.

Если аналогов мало, общая медиана $9500 ничего не подскажет о реалистичной цене конкретного автомобиля.

Также стоит учитывать, что цена в объявлении — это не цена сделки, а скорее точка начала переговоров, поскольку в большинстве случаев на рынке присутствует торг.

Что происходит с ценами

На Auto. ria стало чуть меньше б/у легковушек, однако это не означает застоя на рынке. За месяц из активного предложения выбыли 64 535 автомобилей, а 59 754 появились в нем.

Общая медиана поднялась на $200, однако почти для 250 тысяч автомобилей, которые оставались в объявлениях в обе даты, она не изменилась. Пополнение предложения было дороже выбывших автомобилей.