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Toyota, Renault и Skoda: какие новые авто покупали украинцы в сентябре

Технологии&Авто
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Toyota RAV-4
Toyota RAV-4
В сентябре украинцы приобрели 4881 новый легковой автомобиль. Самой популярной моделью месяца стала Toyota RAV-4, опередившая Renault Duster.
Об этом сообщает «Укравтопром».

Топ-10 самых популярных моделей

По данным специалистов, в десятку лидеров по количеству проданных новых авто в сентябре вошли:
  1. Toyota RAV-4 — 340 авто;
  2. Renault Duster — 329;
  3. Skoda Kodiaq — 184;
  4. Hyundai Tucson — 165;
  5. BYD Sea Lion 06 — 145;
  6. Volkswagen Touareg — 140;
  7. Toyota Camry — 137;
  8. Toyota LC Prado — 119;
  9. Skoda Octavia — 111;
  10. Mazda CX-5 — 108.

7 вопросов, которые стоит задать в автосалоне перед покупкой авто

Покупка нового автомобиля — это не только выбор модели и цены. Чтобы после оформления сделки не выяснилось, что нужной функции нет, обслуживание стоит дороже, а детское кресло не помещается на заднем сиденье, эксперты Consumer Reports рекомендуют проверить несколько вещей еще в автосалоне.

1. Какие системы безопасности установлены

Не все активные системы безопасности входят в стандартную комплектацию — часть может быть доступна только в отдельных пакетах опций. Кроме того, автопроизводители часто используют разные названия для одинаковых технологий.
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Эксперты советуют заранее проверить комплектацию конкретной модели, а в автосалоне уточнить у продавца, какие функции установлены именно на автомобиле, который вы планируете купить. После этого следует сверить информацию с наклейкой на окне авто.
Во время тест-драйва также советуют проверить автоматическое экстренное торможение, качество изображения заднего вида камеры, работу предупреждения об автомобиле в «слепой» зоне и возможность настроить чувствительность систем.

2. Сколько будет стоить обслуживание

Некоторые новые автомобили имеют бесплатное техническое обслуживание, например, замену масла и ротацию шин, но это зависит от конкретного авто и условий продавца.
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Специалисты советуют сразу выяснить, какие работы входят в бесплатное обслуживание, сколько раз их можно выполнить и в течение какого срока действует такое предложение. Всё это лучше получить в письменном виде.
Также следует попросить рекомендованный график техобслуживания и проверить, нужно ли обслуживать автомобиль именно в этом дилерском центре.

3. Хватит ли места для пассажиров и багажа

Цифры об объеме салона и багажника не всегда показывают, насколько автомобиль удобен в реальной жизни. Поэтому в Consumer Reports рекомендуют не ограничиваться чертами на веб-сайте.
Нужно сесть на задние сиденья, проверить место для ног и головы, а если есть третий ряд — оценить, будет ли там достаточно места для пассажиров. Если вам нужно перевозить конкретные вещи, например тележку или переноску для животного, следует взять их с собой и проверить, поместятся ли они в багажник.
Для семей с маленькими детьми советуют принести собственные детские кресла и проверить, насколько легко их установить и остается ли достаточно места для других пассажиров.
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4. Как работает мультимедийная система

Чем более технологичным становится автомобиль, тем больше времени может потребоваться, чтобы разобраться с его функциями. Поэтому эксперты советуют протестировать мультимедийную систему еще во время тест-драйва.
Убедитесь, что доступны кнопки, меню и настройки. Также не стоит автоматически предполагать, что в комплектации будут определенные разъемы или функции: из-за ограничения поставки некоторые автопроизводители убирают даже ранее стандартное оборудование.
Перед покупкой стоит еще раз сверить список опций на наклейке конкретного автомобиля — особенно если определенная функция вам важна.

5. Стоит ли ждать другой комплектации

Если автомобиль нравится, но в нем нет нужного цвета, опций или дополнительных систем безопасности, эксперты советуют не торопиться с покупкой.
Вы можете расширить поиск и проверить предложения других дилеров. Автомобиль с необходимой комплектацией может быть доставлен из другого региона.
Еще один вариант — заказать авто индивидуально. Однако в этом случае ожидание может занять несколько месяцев или дольше в зависимости от модели.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныУкравтопром
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