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5 авто для семьи, которые рекомендуют механики — модели и цены

Технологии&Авто
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Toyota RAV4
Toyota RAV4
Когда в семье становится больше людей, компактного автомобиля может оказаться недостаточно. Тогда возникает вопрос не только о вместительности, но и о том, насколько машина будет надежной и сколько будет стоить ее обслуживание.
Автомеханики и автоэксперты GOBankingRates назвали несколько моделей, на которые рекомендуют обратить внимание семьям.

Toyota RAV4

  • Цена новой модели — от $30 645
Эксперты отмечают высокую надежность RAV4, особенно моделей 2019−2023 годов с более простой электроникой. Для автомобиля легко найти запчасти, а обслуживание стоит относительно недорого. Кроме того, с ремонтом таких машин могут справиться независимые мастерские без дорогостоящего диагностического оборудования.

Honda CR-V

  • Цена новой модели — от $31 495.
Для CR-V особенно выделяют модели 2017−2022 годов. По словам эксперта, менее 5% таких попадающих на разбор автомобилей имеют проблемы с двигателем или трансмиссией. Чаще причиной их списания становятся ДТП или повреждения из-за наводнения, а не серьезных механических неисправностей.
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Honda Odyssey

  • Цена новой модели — от $43 670.
Этот минивэн имеет три ряда сидений и отличается просторным салоном. Среди преимуществ также называют надежность 3,5-литрового V6 с Variable Cylinder Management, которая помогает экономить топливо. Долговечными считаются направляющие раздвижной двери и ременные приводы.
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Toyota Sienna

  • Цена новой модели — от $40 635.
Sienna также имеет три ряда сидений, но стартовая цена примерно на $3 тыс. ниже, чем у Honda Odyssey. Эксперты отдельно отмечают гибридную версию с низким расходом горючего и фирменной надежностью Toyota.
Трансмиссия e-CVT имеет герметичную конструкцию и не требует обслуживания из-за утечек. Среди практических преимуществ — невысокий порог для посадки и сиденья, которые можно сложить, освободив место для большого багажа.

Hyundai Palisade

  • Цена новой модели — от $38 695.
Для тех, кто предпочитает трехрядный SUV, эксперты выделяют Hyundai Palisade. Модель получила репутацию надежного автомобиля благодаря хорошим показателям в первый год эксплуатации и продолжительной гарантии.
Также среди ее преимуществ называют хорошо оборудованный салон, современные технологии и системы безопасности.
Ранее мы сообщали, что покупка подержанного премиального автомобиля может оказаться значительно дороже, чем кажется на момент покупки. Сложная электроника, подвеска и системы охлаждения таких машин нуждаются в дорогостоящем ремонте и специалистах с соответствующей квалификацией. Автомеханик назвал пять моделей, с которыми затраты на обслуживание могут оказаться серьезной проблемой для владельца.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоКроссовер
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