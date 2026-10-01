Когда в семье становится больше людей, компактного автомобиля может оказаться недостаточно. Тогда возникает вопрос не только о вместительности, но и о том, насколько машина будет надежной и сколько будет стоить ее обслуживание.

Автомеханики и автоэксперты GOBankingRates назвали несколько моделей, на которые рекомендуют обратить внимание семьям.

Toyota RAV4

Цена новой модели — от $30 645

Эксперты отмечают высокую надежность RAV4, особенно моделей 2019−2023 годов с более простой электроникой. Для автомобиля легко найти запчасти, а обслуживание стоит относительно недорого. Кроме того, с ремонтом таких машин могут справиться независимые мастерские без дорогостоящего диагностического оборудования.

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Honda CR-V

Цена новой модели — от $31 495.

Для CR-V особенно выделяют модели 2017−2022 годов. По словам эксперта, менее 5% таких попадающих на разбор автомобилей имеют проблемы с двигателем или трансмиссией. Чаще причиной их списания становятся ДТП или повреждения из-за наводнения, а не серьезных механических неисправностей.

Honda Odyssey

Цена новой модели — от $43 670.

Этот минивэн имеет три ряда сидений и отличается просторным салоном. Среди преимуществ также называют надежность 3,5-литрового V6 с Variable Cylinder Management, которая помогает экономить топливо. Долговечными считаются направляющие раздвижной двери и ременные приводы.

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Toyota Sienna

Цена новой модели — от $40 635.

Sienna также имеет три ряда сидений, но стартовая цена примерно на $3 тыс. ниже, чем у Honda Odyssey. Эксперты отдельно отмечают гибридную версию с низким расходом горючего и фирменной надежностью Toyota.

Трансмиссия e-CVT имеет герметичную конструкцию и не требует обслуживания из-за утечек. Среди практических преимуществ — невысокий порог для посадки и сиденья, которые можно сложить, освободив место для большого багажа.

Hyundai Palisade

Цена новой модели — от $38 695.

Для тех, кто предпочитает трехрядный SUV, эксперты выделяют Hyundai Palisade. Модель получила репутацию надежного автомобиля благодаря хорошим показателям в первый год эксплуатации и продолжительной гарантии.

Также среди ее преимуществ называют хорошо оборудованный салон, современные технологии и системы безопасности.