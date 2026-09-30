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Маск признал, что Grok уступает моделям Anthropic

Технологии&Авто
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Пока модели Grok догоняют конкурентов, быстро растет Grok Bot
Пока модели Grok догоняют конкурентов, быстро растет Grok Bot
Илон Маск заявил, что актуальная модель Grok пока уступает разработкам Anthropic. В то же время он сообщил о стремительном росте аудитории ИИ-агента Grok Bot, количество пользователей которого, по его словам, ежемесячно удваивается.
Об этом пишет Wccftech.
В интервью China Media Group Маск назвал Grok 4.7 «надежной рабочей моделью», но признал, что она пока не достигла уровня Claude Opus 5.5. Он объяснил отставание разницей в опыте: команда Grok работает над ИИ около трех лет, тогда как Anthropic — шесть.
Маск ожидает, что SpaceXAI сможет выйти на передовой уровень в 2027 году. Компания уже представила Grok 4.7, которая приблизилась к Claude в некоторых тестах длительных рабочих задач, но заметно уступила ей работу с терминалом.

Аудитория Grok Bot с каждым месяцем удваивается

Пока модели Grok догоняют конкурентов, быстро растет Grok Bot — агент, способный самостоятельно выполнять многошаговые задания. По словам Маска, количество его пользователей увеличивается примерно на 100% ежемесячно. Абсолютных показателей аудитории он не привел, поэтому независимо оценить масштаб роста невозможно.
Одним из направлений развития Grok станет «реальная инженерия». Маск считает, что данные и опыт Tesla и SpaceX помогут научить ИИ работать не только с программным кодом, но и физическими системами и инженерными задачами.
По материалам:
mezha.media
МаскИИAnthropic
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