Маск признал, что Grok уступает моделям Anthropic

Илон Маск заявил, что актуальная модель Grok пока уступает разработкам Anthropic. В то же время он сообщил о стремительном росте аудитории ИИ-агента Grok Bot, количество пользователей которого, по его словам, ежемесячно удваивается.

Об этом пишет Wccftech.

В интервью China Media Group Маск назвал Grok 4.7 «надежной рабочей моделью», но признал, что она пока не достигла уровня Claude Opus 5.5. Он объяснил отставание разницей в опыте: команда Grok работает над ИИ около трех лет, тогда как Anthropic — шесть.

Маск ожидает, что SpaceXAI сможет выйти на передовой уровень в 2027 году. Компания уже представила Grok 4.7, которая приблизилась к Claude в некоторых тестах длительных рабочих задач, но заметно уступила ей работу с терминалом.

Аудитория Grok Bot с каждым месяцем удваивается

Пока модели Grok догоняют конкурентов, быстро растет Grok Bot — агент, способный самостоятельно выполнять многошаговые задания. По словам Маска, количество его пользователей увеличивается примерно на 100% ежемесячно. Абсолютных показателей аудитории он не привел, поэтому независимо оценить масштаб роста невозможно.