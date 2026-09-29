SpaceX впервые запустила космический корабль Starship на орбиту

Компания Илона Маска SpaceX успешно запустила на орбиту свой космический корабль Starship.

Об этом пишет CNN.

Первый полет на орбиту Земли

Этот полет стал первым, когда Starship вышел на орбиту Земли. Все предыдущие 13 испытаний корабля были суборбитальными — ракета поднималась вверх и падала в океан примерно через час.

На этот раз планировалось, что корабль поднимется на высоту около 275 км и совершит примерно шесть оборотов вокруг Земли за десять часов. После этого корабль должен был совершить посадку в Тихом океане к западу от Чили. На борту ракеты находились 26 новых спутников Starlink Version 3.

Liftoff of Starship! https://t.co/40D8bXSkr2 — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

В результате вместо 10-часового полета и шести оборотов вокруг планеты он длился всего три часа. Решение было принято после того, как при выходе на полноценный орбитальный полет вокруг Земли на нем вышел из строя один из шести двигателей.

Этот полет стал переходом компании Илона Маска от простых испытаний к реальному практическому использованию системы. Успешный выход на орбиту и развёртывание спутников станут ключевым шагом для подготовки будущих миссий Starship к Луне в рамках программы NASA Artemis и последующих полетов на Марс.