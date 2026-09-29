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iPhone 18 Pro сравнили с тремя предшественниками: с какой модели следует обновляться

Технологии&Авто
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iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
Новый iPhone 18 Pro заметно отличается от более старых моделей, но разница с прошлогодним iPhone 17 Pro уже не столь очевидна.
Блогер Дэниел Ротар из канала ZONEofTECH сравнил новый смартфон сразу с iPhone 15 Pro, 16 Pro и 17 Pro и проверил, какие изменения ощущаются в повседневном использовании.

Что изменилось в корпусе и дисплее

Наиболее заметной разница является при переходе на iPhone 18 Pro с iPhone 15 Pro или 16 Pro. Новый смартфон получил обновленный корпус, который стал немного толще и тяжелее. Вместо титана Apple использовала алюминий, а вырез Dynamic Island снизился на 30%.
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Диагональ дисплея выросла с 6,1 до 6,3 дюйма. Поддержка частоты обновления 120 Гц и функции Always-On осталась.
В то же время максимальная яркость выросла с 2000 до 3000 нит. Это улучшает читабельность экрана под прямыми солнечными лучами.

Apple существенно обновила камеры

Основные изменения Apple сосредоточили в камерах. Главный сенсор iPhone 18 Pro впервые получил переменную диафрагму с четырьмя фиксированными значениями: f/1,48, f/1,8, f/2,8 и f/4,0.
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Это позволяет аппаратно регулировать количество света, попадающего на сенсор, а также управлять глубиной резкости.
Телефотокамера теперь имеет разрешение 48 Мп, поддерживает 4-кратный оптический зум и «оптическое качество» до 8x. Также смартфон получил 18-Мп фронтальную камеру Center Stage.
По результатам сравнения, особенно заметна разница в качестве фотографий между iPhone 18 Pro и iPhone 15 Pro.

Производительность и автономность

iPhone 18 Pro оснащен чипом A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и 7-ядерным графическим процессором.
В тестах смартфон оказался на 34−45% быстрее iPhone 16 Pro Max в процессорных задачах и более чем вдвое быстрее графических. По сравнению с iPhone 15 Pro разрыв еще больше.
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Улучшилась и автономность. По результатам тестов, iPhone 18 Pro может воспроизводить видео до 36 часов без подзарядки, а iPhone 18 Pro Max — до 45 часов. Зарядить смартфон до 50% теперь можно примерно за 15 минут.
В то же время обновления сказались на цене: базовая стоимость iPhone 18 Pro начинается от $1199.
По словам блогера, переход на iPhone 18 Pro с iPhone 15 Pro или iPhone 16 Pro имеет смысл из-за нового дизайна, камеры, производительности и автономности. В то же время обновление с iPhone 17 Pro выглядит менее очевидным из-за схожести двух моделей.
Этой осенью главным анонсом Apple стал первый складной iPhone с гибким экраном. Его стоимость стартует от $1999 — примерно 90 тыс. грн — за версию с 256 ГБ памяти.
Ранее мы сообщали, что iPhone 18 Pro показал один из лучших результатов в тестах камер DxOMark, набрав 172 балла и заняв второе место в мировом рейтинге. Первое место смартфону не досталось — его опередил Huawei Pura 80 Ultra с результатом 175 баллов.
По материалам:
УНІАН
iPhoneApple
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