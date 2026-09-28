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Vonder представила легкие очки без камер для записи разговоров (фото)

Технологии&Авто
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Vonder представила легкие очки без камер для записи разговоров (фото)
Vonder представила легкие очки без камер для записи разговоров (фото), www.cnet.com
Компания Vonder готовит к продаже умные очки без камер, предназначенные для голосовых заметок, записи разговоров и создания ИИ-итогов.
Устройства весят 30 граммов, будут стоить от 299 до 399 долларов и поддерживать разные рецепты для коррекции зрения, сообщает CNET.

Характеристики

Очки оснащены микрофонами и системой костной проводимости, но не имеют дисплея. По словам CEO и соучредителя Viture Дэвида Цзяна и директора бренда Vonder Гийома Амона, эта технология должна отличать голос владельца от голосов других людей.
Производитель заявляет о более чем 16 часах работы от одного заряда, в том числе при непрерывной записи.
Vonder представила легкие очки без камер для записи разговоров (фото)
www.cnet.com
В режиме персональных заметок очки могут фиксировать только пользовательский голос, в том числе тихое вещание. Для записи разговоров с другими людьми нажмите кнопку на скобке, после чего на корпусе включается небольшой светодиодный индикатор. В режиме личных записей индикатор не горит.
Аудиофайлы, по информации издания, не сохраняет устройство. Система обрабатывает содержание разговоров и заметок с помощью ИИ и показывает итоги в мобильном или веб-приложении. Платформа Personal Memory Graph должна формировать облачную поисковую схему связанных воспоминаний и записей.

Платная ИИ-подписка

Для работы функций ИИ требуется ежемесячная подписка стоимостью от 5 до 30 долларов в зависимости от объема использования. Сервис Vonder использует модели OpenAI, Gemini и Claude, но напрямую к соответствующим сервисам не подключается. Система также может самостоятельно готовить краткие сведения и напоминания на основе сохраненных данных.
Vonder основали руководители компании Viture, производящей очки с дисплеями. Новые аудио-очки Vonder используют чип, который также применяют в беспроводных наушниках, а не специализированный процессор Qualcomm для умных очков. Это, по замыслу компании, должно обеспечить более низкое энергопотребление.
Ранее мы сообщали, что индустрия умных очков переживает стремительный рост, но в то же время сталкивается с растущей критикой.
Встроенные в оправу камеры позволяют незаметно записывать окружающих людей, после чего видео могут попадать в соцсети. Правозащитники и пользователи требуют либо полностью запретить такие устройства, либо ввести более жесткие правила их использования.
Также мы писали, что Meta представила Ray-Ban Meta Audio — умные очки без камер. Они смогут записывать аудио, но без такого же светового индикатора записи, который есть в очках с камерой. Поэтому уже возникают вопросы относительно конфиденциальности.
По материалам:
Процес
ТехнологииИИ
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