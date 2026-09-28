Honda готовит гигантский кроссовер Pilot XXL: каким будет новый внедорожник

Honda рассматривает возможность расширить линейку больших внедорожников и выпустить увеличенную версию трехрядного кроссовера Pilot. Новая модель может получить условное название Pilot XXL и стать конкурентом больших SUV типа Chevrolet Tahoe.

Об этом сообщает Automotive News.

Honda Pilot XXL может быть более 5,2 метров в длину

По данным Automotive News, производство нового внедорожника может быть запущено уже в первом квартале 2032 года. Ожидается, что Pilot XXL будет примерно на 203 мм длиннее нынешнего Pilot — его длина составит около 5286 мм.

По размерам новинка превзойдет Toyota Grand Highlander, Hyundai Palisade и Kia Telluride, а также Jeep Grand Cherokee L, Chevrolet Traverse, GMC Acadia и Ford Explorer.

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Пока что деталей о будущей модели немного. В то же время ожидается, что у нее будет много общего с флагманским внедорожником Acura, который известен под рабочим названием Acura XL. Он должен расположиться в модельной линейке выше MDX.

Учитывая возможное сродство двух моделей, Pilot XXL и Acura XL могут получить гибридные силовые установки.

Honda Pilot остается одним из популярных трехрядных SUV. В США к концу августа 2026 года дилеры продали 83 486 таких автомобилей. В Северной Америке ежегодно реализуется около 100 000−140 000 новых Pilot.