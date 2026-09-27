Автоэксперт назвал ошибку водителей, которая может сломать коробку передач
Автоэксперт рассказал о распространенных ошибках, которые могут привести к серьезным проблемам с автоматической коробкой передач. Одна из главных — считать АКПП полностью необслуживаемым агрегатом и не следить за состоянием трансмиссионной жидкости.
Об этом пишет uamotors.
Какие ошибки могут сломать коробку передач
С течением времени жидкость в автоматической коробке, вариаторе или роботизированной трансмиссии теряет свои свойства.
Перегрев, продукты износа и неправильный уровень могут ускорить износ фрикционов, гидроблоков, подшипников и других деталей.
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Особенно большая нагрузка возникает во время движения в пробках, частых разгонов и торможений, буксировки или длительной пробуксовки.
Еще одна опасная ошибка — выбирать трансмиссионную жидкость наугад.
Для каждой коробки предусмотрена спецификация ATF, CVT-жидкости или масла для роботизированной трансмиссии. Неподходящая жидкость может нарушить работу гидравлики и фрикционов.
Проверять ее уровень также нужно по процедуре, предусмотренной производителем автомобиля.
Водителям советуют не игнорировать первые симптомы неисправности. Рывки при переключении, задержки, пробуксовка, вибрации, необычный шум, запах перегретой жидкости или пятна масла под автомобилем могут свидетельствовать о проблемах с трансмиссией.
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При перегреве коробки лучше остановиться и дать ей остыть.
Своевременная диагностика, контроль уровня жидкости, устранение утечек и обслуживания в соответствии с регламентом помогают снизить риск дорогостоящего ремонта.
Эксперт также отмечает, что для разных автомобилей интервалы и процедура обслуживания могут отличаться, поэтому следует ориентироваться в первую очередь на рекомендации производителя.
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