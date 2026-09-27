Lucid и Bolt развернут в Европе сеть из 25 тысяч роботокси
Американский производитель электромобилей Lucid объединяет усилия с эстонской платформой для заказа поездок Bolt для выхода на европейский рынок роботакси.
Об этом сообщает Engadget.
Что предполагает сотрудничество
В рамках сотрудничества Bolt планирует вывести на дороги континента минимум 25 000 беспилотных электромобилей, созданных на базе среднеразмерной платформы Lucid.
В общем сервис стремится привлечь в систему 100 000 машин к 2035 году, однако точные сроки ввода этих роботокси в эксплуатацию пока не разглашаются.
Bolt планирует самостоятельно владеть и управлять автопарком Lucid, а также будет непосредственно участвовать в разработке этих беспилотных авто.
Ожидается, что робота будет использовать архитектуру автономного вождения Nvidia Hyperion и будет рассчитана на четвертый уровень автономности, который предполагает полностью самостоятельное передвижение машины в пределах определенных географических зон.
Ранее в этом году Lucid презентовала прототип двухместного робота на среднеразмерной платформе, которая должна помочь компании выпускать более дешевые автомобили, чем ее текущие модели.
В то же время, автопроизводитель отложил начало производства внедорожника Cosmos — своего первого серийного электромобиля на этой базе — на начало 2027 года. Это решение было объявлено через несколько месяцев после сокращения около 18% штата компании.
Кроме европейского проекта, Lucid сотрудничает в сфере роботокси с Uber и Nuro на рынке США. В рамках этого соглашения Uber рассчитывает развернуть 35 тысяч беспилотников Lucid, среди которых будут как среднеразмерные авто, так и модели на базе внедорожника Gravity.
Компания Nuro со своей стороны уже приступила к дорожным испытаниям роботакси Gravity с водителем безопасности, который следит за работой автономной системы.
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