Какие подержанные авто сейчас продают дороже, чем они стоили в салоне

На мировом авторынке сложилась аномальная ситуация, когда некоторые подержанные модели продаются дороже своей первоначальной цены в автосалоне. Более всего удивляют массовые кроссоверы и внедорожники, за которые покупатели готовы переплачивать, чтобы не ждать в многомесячных очередях.

Как пишет австралийское издание Drive , аналитики компании AutoGrab зафиксировали интересный тренд: ряд автомобилей игнорирует законы рынка и приносит своим владельцам прибыль при перепродаже.

Речь идет не о коллекционных эксклюзивах, а об обычных машинах типа Suzuki Jimny или Toyota Yaris Cross, которые через два-три года эксплуатации сохраняют более 100% своей первоначальной стоимости.

Почему так происходит и что это значит для водителей

Главная причина — дефицит новых авто и постоянный рост цен у дилеров. К примеру, если человек хочет купить популярный гибридный кроссовер, ему часто предлагают ждать в очереди до полугода.

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Многие не хотят так долго ходить пешком, поэтому идут на вторичный рынок и переплачивают за «свежую» машину с пробегом, чтобы сесть за руль уже завтра.

Кто возглавляет рейтинг «прибыльных» авто

Абсолютным рекордсменом стал рамный внедорожник Suzuki Jimny 2019 года выпуска. Несмотря на семилетний возраст, его остаточная стоимость составляет почти 108%.

Секрет прост: новые Jimny постоянно дорожают, а квоты для дилеров ограничены.

Второе и третье места делят премиальный Lexus GX 2024 и Porsche Macan (по 108%). Последний взлетел в цене из-за того, что бензиновую версию сняли с продажи, а новый электрический Macan «зашел» далеко не всем.

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Традиционно сильно держится Toyota. Гибридные Yaris Cross 2023−2024 годов сохраняют 106% стоимости, RAV4 — 102%, а Land Cruiser Prado — 105%. Даже старые Land Rover Defender 2012 до сих пор продаются за 101% от своей первоначальной цены.

Хотя эта статистика собрана на австралийском рынке, украинские реалии очень схожи. У нас гибридные Toyota или дефицитные внедорожники тоже минимально теряют в цене.