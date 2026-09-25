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Европейцы переходят на электромобили: как изменился рынок авто в 2026 году

Технологии&Авто
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Спрос на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями продолжает сокращаться
Спрос на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями продолжает сокращаться
Продажи новых автомобилей в Европейском Союзе за первые восемь месяцев 2026 года выросли на 5,3%. В то же время, европейцы все чаще выбирают электрифицированные модели: доля полностью электрических автомобилей за год увеличилась с 15,8% до 21,7% рынка.
Об этом свидетельствуют данные ассоциации ACEA.

Какие автомобили чаще всего покупали в ЕС

Самыми популярными покупателями остаются гибридные автомобили. В январе-августе в ЕС зарегистрировали 2,76 млн новых гибридов, что соответствует 36,6% рынка. Еще 758 тысяч пришлось на подзаряжаемые гибриды (PHEV), доля которых выросла до 10% по сравнению с 8,8% годом ранее.
Самыми популярными среди покупателей остаются гибридные автомобили
Самыми популярными среди покупателей остаются гибридные автомобили
Продажи электромобилей за этот период составили 1,64 млн автомобилей. Их доля рынка увеличилась с 15,8% до 21,7% за год.

В каких странах больше всего выросли продажи электромобилей

Наиболее заметный рост среди крупнейших рынков ЕС зафиксировали во Франции — на 74,2%. В Германии регистрации электромобилей увеличились на 53,1%, а в Дании — на 40,9%.
На эти три страны вместе пришлась значительная часть всех новых электромобилей в ЕС.
Наиболее заметный рост среди крупнейших рынков ЕС зафиксировали во Франции
Наиболее заметный рост среди крупнейших рынков ЕС зафиксировали во Франции

Продажи бензиновых и дизельных автомобилей сокращаются

В то же время, спрос на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями продолжает сокращаться. Регистрация бензиновых авто упала на 18,6%, а их доля рынка уменьшилась до 21,7% по сравнению с 28% годом ранее. Наибольшее падение среди ключевых рынков было зафиксировано во Франции — 35,8%.
Дизельные автомобили также потеряли 18,6% регистраций. Их доля рынка сократилась до 7,3% по сравнению с 9,4% годом ранее.
Таким образом, совокупная доля бензиновых и дизельных автомобилей в новых регистрациях ЕС снизилась до 29% по сравнению с 37,5% за аналогичный период 2025 года.
По материалам:
mezha.media
АвтоЭлектромобили
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