Европейцы переходят на электромобили: как изменился рынок авто в 2026 году

Спрос на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями продолжает сокращаться

Продажи новых автомобилей в Европейском Союзе за первые восемь месяцев 2026 года выросли на 5,3%. В то же время, европейцы все чаще выбирают электрифицированные модели: доля полностью электрических автомобилей за год увеличилась с 15,8% до 21,7% рынка.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации ACEA.

Какие автомобили чаще всего покупали в ЕС

Самыми популярными покупателями остаются гибридные автомобили. В январе-августе в ЕС зарегистрировали 2,76 млн новых гибридов, что соответствует 36,6% рынка. Еще 758 тысяч пришлось на подзаряжаемые гибриды (PHEV), доля которых выросла до 10% по сравнению с 8,8% годом ранее.

Самыми популярными среди покупателей остаются гибридные автомобили

Продажи электромобилей за этот период составили 1,64 млн автомобилей. Их доля рынка увеличилась с 15,8% до 21,7% за год.

В каких странах больше всего выросли продажи электромобилей

Наиболее заметный рост среди крупнейших рынков ЕС зафиксировали во Франции — на 74,2%. В Германии регистрации электромобилей увеличились на 53,1%, а в Дании — на 40,9%.

На эти три страны вместе пришлась значительная часть всех новых электромобилей в ЕС.

Наиболее заметный рост среди крупнейших рынков ЕС зафиксировали во Франции

Продажи бензиновых и дизельных автомобилей сокращаются

В то же время, спрос на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями продолжает сокращаться. Регистрация бензиновых авто упала на 18,6%, а их доля рынка уменьшилась до 21,7% по сравнению с 28% годом ранее. Наибольшее падение среди ключевых рынков было зафиксировано во Франции — 35,8%.

Дизельные автомобили также потеряли 18,6% регистраций. Их доля рынка сократилась до 7,3% по сравнению с 9,4% годом ранее.