Renault представил свой самый дорогой кроссовер-купе (фото, видео)

Французский автоконцерн Renault представил Rafale Hypnotic — новую лимитированную специальную версию, возглавившую линейку флагманского кроссовера-купе.

Для европейского рынка выпустят всего 1500 экземпляров, а цена составляет 63 550 евро ($72 600). Это означает, что автомобиль станет самым дорогим кроссовером этого бренда. Более того, оно превосходит по цене конкурентов от Audi, BMW и Mercedes, пишет Carscoops.

Что известно о новинке

Rafale Hypnotic отличается матовым цветом кузова, богатым оснащением, шасси с настройками Alpine и самой мощной гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки.

В основе Rafale Hypnotic лежит комплектация Atelier Alpine, однако эта новинка отличается эксклюзивным цветом кузова Forest Black с сатиновым (полуматовым) эффектом, черной радиаторной решеткой и затемненными эмблемами. Также сохранены тонированные фары и 21-дюймовые легкосплавные диски, но теперь они имеют сатиновое покрытие.

Салон автомобиля украшен алькантарой в сочетании с фактурной тканью с трехцветной (сине-бело-красной) прострочкой. Передняя панель также обшита алькантарой.

На спинках сидений расположены подсвеченные эмблемы Alpine, а в салоне преобладает черная отделка.

На центральной консоли установлена ​​табличка с индивидуальным номером, подтверждающая эксклюзивность серии, тираж которой ограничен 1500 экземпляров.

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Rafale Hypnotic может похвастаться поистине богатым «наполнением». Она получила матричные светодиодные фары, панорамную крышу Solarbay с регулируемой степенью затемнения, аудиосистему Harman Kardon с 9 динамиками, проекционный дисплей, систему автоматической парковки, камеру кругового обзора, подсветку зоны посадки и передние сиденья с подогревом (для водителя также предусмотрена функция).

Силовая установка

Этот кроссовер-купе оснащен мощной силовой гибридной установкой E-Tech 4×4. Подзаряжаемый гибрид (PHEV) включает в себя турбированный 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель и три электродвигателя, совокупно развивающих 300 л.с. (221 кВт). При этом аккумуляторная батарея емкостью 22 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 105 км (по циклу WLTP).