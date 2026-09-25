0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Renault представил свой самый дорогой кроссовер-купе (фото, видео)

Технологии&Авто
1
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Rafale Hypnotic
Rafale Hypnotic
Французский автоконцерн Renault представил Rafale Hypnotic — новую лимитированную специальную версию, возглавившую линейку флагманского кроссовера-купе.
Для европейского рынка выпустят всего 1500 экземпляров, а цена составляет 63 550 евро ($72 600). Это означает, что автомобиль станет самым дорогим кроссовером этого бренда. Более того, оно превосходит по цене конкурентов от Audi, BMW и Mercedes, пишет Carscoops.

Что известно о новинке

Rafale Hypnotic отличается матовым цветом кузова, богатым оснащением, шасси с настройками Alpine и самой мощной гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки.
В основе Rafale Hypnotic лежит комплектация Atelier Alpine, однако эта новинка отличается эксклюзивным цветом кузова Forest Black с сатиновым (полуматовым) эффектом, черной радиаторной решеткой и затемненными эмблемами. Также сохранены тонированные фары и 21-дюймовые легкосплавные диски, но теперь они имеют сатиновое покрытие.
Renault представил свой самый дорогой кроссовер-купе (фото, видео)
Салон автомобиля украшен алькантарой в сочетании с фактурной тканью с трехцветной (сине-бело-красной) прострочкой. Передняя панель также обшита алькантарой.
Renault представил свой самый дорогой кроссовер-купе (фото, видео)
На спинках сидений расположены подсвеченные эмблемы Alpine, а в салоне преобладает черная отделка.
На центральной консоли установлена ​​табличка с индивидуальным номером, подтверждающая эксклюзивность серии, тираж которой ограничен 1500 экземпляров.
Rafale Hypnotic может похвастаться поистине богатым «наполнением». Она получила матричные светодиодные фары, панорамную крышу Solarbay с регулируемой степенью затемнения, аудиосистему Harman Kardon с 9 динамиками, проекционный дисплей, систему автоматической парковки, камеру кругового обзора, подсветку зоны посадки и передние сиденья с подогревом (для водителя также предусмотрена функция).
Renault представил свой самый дорогой кроссовер-купе (фото, видео)

Силовая установка

Этот кроссовер-купе оснащен мощной силовой гибридной установкой E-Tech 4×4. Подзаряжаемый гибрид (PHEV) включает в себя турбированный 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель и три электродвигателя, совокупно развивающих 300 л.с. (221 кВт). При этом аккумуляторная батарея емкостью 22 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 105 км (по циклу WLTP).
Шасси, настроенное специалистами Alpine, включает в себя систему полностью управляемого шасси 4Control Advanced и активную подвеску, которая использует данные с камер для предварительной адаптации к дорожным условиям.
По материалам:
Фокус
АвтоКроссовер
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems