Renault представил свой самый дорогой кроссовер-купе (фото, видео)

Французский автоконцерн Renault представил Rafale Hypnotic — новую лимитированную специальную версию, возглавившую линейку флагманского кроссовера-купе.
Для европейского рынка выпустят всего 1500 экземпляров, а цена составляет 63 550 евро ($72 600). Это означает, что автомобиль станет самым дорогим кроссовером этого бренда. Более того, оно превосходит по цене конкурентов от Audi, BMW и Mercedes, пишет Carscoops.
Что известно о новинке
Rafale Hypnotic отличается матовым цветом кузова, богатым оснащением, шасси с настройками Alpine и самой мощной гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки.
В основе Rafale Hypnotic лежит комплектация Atelier Alpine, однако эта новинка отличается эксклюзивным цветом кузова Forest Black с сатиновым (полуматовым) эффектом, черной радиаторной решеткой и затемненными эмблемами. Также сохранены тонированные фары и 21-дюймовые легкосплавные диски, но теперь они имеют сатиновое покрытие.
Салон автомобиля украшен алькантарой в сочетании с фактурной тканью с трехцветной (сине-бело-красной) прострочкой. Передняя панель также обшита алькантарой.
На спинках сидений расположены подсвеченные эмблемы Alpine, а в салоне преобладает черная отделка.
На центральной консоли установлена табличка с индивидуальным номером, подтверждающая эксклюзивность серии, тираж которой ограничен 1500 экземпляров.
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Rafale Hypnotic может похвастаться поистине богатым «наполнением». Она получила матричные светодиодные фары, панорамную крышу Solarbay с регулируемой степенью затемнения, аудиосистему Harman Kardon с 9 динамиками, проекционный дисплей, систему автоматической парковки, камеру кругового обзора, подсветку зоны посадки и передние сиденья с подогревом (для водителя также предусмотрена функция).
Силовая установка
Этот кроссовер-купе оснащен мощной силовой гибридной установкой E-Tech 4×4. Подзаряжаемый гибрид (PHEV) включает в себя турбированный 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель и три электродвигателя, совокупно развивающих 300 л.с. (221 кВт). При этом аккумуляторная батарея емкостью 22 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 105 км (по циклу WLTP).
Шасси, настроенное специалистами Alpine, включает в себя систему полностью управляемого шасси 4Control Advanced и активную подвеску, которая использует данные с камер для предварительной адаптации к дорожным условиям.