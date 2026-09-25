Ask YouTube, Custom Feeds и Ask Studio: YouTube представил новые функции на базе ИИ

На мероприятии Made On YouTube сервис онлайн-видео представил обширный перечень новых функций для зрителей и авторов контента. Многие базируются на искусственном интеллекте и естественном языке, позволяют настроить и расширить пользовательский опыт, а также упростить редактирование.

Ask YouTube

Видеосервис внедряет функцию Ask YouTube на основе искусственного интеллекта. Она позволяет пользователям искать на YouTube с помощью запросов на естественном языке, более сложных и подробных, чем возможные при обычном поиске. Также можно задать конкретные вопросы непосредственно на странице видео.

Интеллектуальный помощник составит перечень результатов поиска результатов, который может включать как короткие, так и полноформатные видео. Он поможет составить пошаговые планы путешествий, изучить новый навык, составит серию рекомендаций по теме и т. п. Ask YouTube получит больше функций, которые помогут в решении покупок. Функция поможет получить таблицу сравнения товаров по разным атрибутам и в разных категориях.

Сустом Feeds

Если пользователь не устраивает алгоритм рекомендаций видео для просмотра, он сможет создать собственный. Чтобы настроить ленту, нужно ввести описание тем, которые должны быть в ней, в поле запроса на YouTube. Можно будет создавать разные ленты по теме или какой-либо цели. Например, запросить ленту видеоподкастов для просмотра во время поездки, заказать видео для определенного настроения.

Полученные ленты закрепляются в верхней части главной страницы YouTube в вкладках. Поскольку формирование пользовательских лент осуществляется, как и предыдущая функция с помощью Gemini, можно будет формировать детальные запросы, ограничения, приоритеты контента и т. д.

Новые ленты не заменят основные рекомендации YouTube, но доступны для легкого переключения между ними. Поддержка создания нескольких лент будет разворачиваться на YouTube начиная с октября.

Ask Music

YouTube Music также получит интеллектуальные улучшения. Функция Ask Music позволит пользователям формировать запросы музыки на обычном языке, не ища песни или исполнителей. Пользователи могут использовать ее для создания собственных очередей прослушивания, исследования исполнителя или более глубокого погружения в историю музыки.

Your Podcast Lineup

Интеллектуальный поиск также поможет ценителям подкастов ориентироваться в их большом количестве. Каждую неделю Your Podcast Lineup будет предоставлять краткий озвученный анонс рекомендованных подкастов и объяснять, чем они могут заинтересовать слушателя. Из отчета можно будет быстро перейти к прослушиванию избранного по его результатам.

Shorts Series

Благодаря сериалу из коротких видео зрители могут просматривать подборку как непрерывную историю, а не просто переходить от одного отдельного клипа к следующему. Сериалы будут доступны на канале автора. Функция поможет YouTube конкурировать с сервисами, как TikTok, приспособленными именно для коротких видео.

Комментарии и сообщества

YouTube добавляет интеграцию GIF в комментарии и облегчает комментирование телевизоров. Создатели контента получат новые инструменты сообществ и модерации. Модерацию комментариев можно будет менять в соответствии с потребностями сообщества. Авторы получат больше настроек, в частности для трансляций. Видеохостинг пока называет эту функциональность экспериментальной и не рассказывает много деталей, а также не говорит, когда она будет доступна.

В YouTube появятся платные сообщества только для участников, с возможностями делиться публикациями и начинать обсуждение. Появится новая страница, которая поможет пользователям найти сообщества в соответствии с собственными предпочтениями.

Функция Hype, позволяющая рекомендовать менее известных создателей и продвигать их в рейтинге, получает платный вариант Hype with Jewels. Раньше фанаты могли бесплатно «хайпить» видео только трижды в неделю. Теперь они смогут покупать Jewels, позволяющие делать это чаще. Никнеймы таких хайперов будут добавляться к описанию видео.

Прямые сообщения между пользователями в течение нескольких месяцев получат групповые чаты. Пользователи также могут записывать быстрые необработанные видео и делиться ими в этих разговорах.

Разговорное редактирование

Интеллектуальный чат поможет авторам в создании видео. Он сможет выбрать самые лучшие дубли, добавить музыку и переходы. Изменения можно просмотреть, уточнить и отменить с помощью временной шкалы.

«Разговорное редактирование превращает процесс в буквальный разговор с безгранично терпеливым помощником. Это партнер, который редактирует вместе с вами, а не за вас», — говорит ютубер Happy Kelli, приглашенная на презентацию для демонстрации примеров.

Умный помощник редактора сможет добавить текстовое оформление, удалять паузы в произношении и т. д. ИИ также сможет давать рекомендации по контексту разговора во время редактирования. Целью этих изменений является уменьшение времени и усилий, необходимых для редактирования. Разговорное редактирование будет доступно для YouTube Shorts и YouTube Create в начале 2027 года.

Ask Studio

Функция позволяет создателям делиться черновиками видео с искусственным интеллектом, чтобы получать персональный отклик на основе предыдущего контента и комментариев пользователей. Ask Studio будет предлагать альтернативные названия и варианты миниатюр, анализировать аналитику канала, советы по улучшению показателей.

Другие функции для создателей

YouTube уже позволяет создателям проводить A/B-тестирование названий и миниатюр, а с 2027 года эта функция поможет загружать и тестировать три разные версии коротких видео. Также есть функция динамичных миниатюр, с помощью которой создатели могут загружать несколько миниатюр и позволить YouTube определять, какой из них вызовет наибольший интерес пользователей.

Платформа также предоставит создателям новые настройки прямых трансляций. В начале следующего года YouTube вводит тестовую функцию автоматического дублирования живого видео, которая будет работать в реальном времени. Возможность Live Showdown позволит совместно проводить трансляции и объединяться с другими создателями, которые уже ведут трансляцию через Live Creator Matchmaking.