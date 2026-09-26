Anthropic создала лабораторию для биологических исследований: как ИИ будет помогать ученым

Один из собеседников добавил, что стартап хочет расширить возможности своего ИИ Claude, чтобы он мог управлять роботизированными системами, выполняющими научные эксперименты с минимальным вмешательством человека.
В то же время представитель Anthropic подчеркнул, что компания считает человеческий надзор необходимым.
Пока неизвестно, какие именно болезни исследует Anthropic и каких результатов компания уже добилась.
Даже после создания потенциальных лекарств могут потребоваться годы испытаний на людях, прежде чем препарат попадет на рынок, добавляет агентство. Известно, что Anthropic пока не проводит подобных испытаний.