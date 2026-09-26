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Anthropic создала лабораторию для биологических исследований: как ИИ будет помогать ученым

Технологии&Авто
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Anthropic с помощью ИИ будет искать лекарство от редких болезней
Anthropic с помощью ИИ будет искать лекарство от редких болезней
Anthropic создала в Сан-Франциско лабораторию для проведения биологических экспериментов — компания хочет ускорить разработку лекарства от редких заболеваний с помощью искусственного интеллекта.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух осведомленных собеседников.

Что будет происходить в лаборатории

Руководитель направления наук о жизни в Anthropic Эрик Каудерер-Абрамс подтвердил журналистам, что у компании есть такая лаборатория.
Однако он уточнил, что лаборатория не предназначена напрямую для разработки лекарства.
Как рассказали источники, исследования направлены на поиск решений для заболеваний, которыми фармацевтическая индустрия якобы «пренебрегает».
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Один из собеседников добавил, что стартап хочет расширить возможности своего ИИ Claude, чтобы он мог управлять роботизированными системами, выполняющими научные эксперименты с минимальным вмешательством человека.
В то же время представитель Anthropic подчеркнул, что компания считает человеческий надзор необходимым.
Пока неизвестно, какие именно болезни исследует Anthropic и каких результатов компания уже добилась.
Даже после создания потенциальных лекарств могут потребоваться годы испытаний на людях, прежде чем препарат попадет на рынок, добавляет агентство. Известно, что Anthropic пока не проводит подобных испытаний.
По материалам:
theБабель
ИИМедицина
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