Anthropic создала лабораторию для биологических исследований: как ИИ будет помогать ученым

Anthropic с помощью ИИ будет искать лекарство от редких болезней

Anthropic создала в Сан-Франциско лабораторию для проведения биологических экспериментов — компания хочет ускорить разработку лекарства от редких заболеваний с помощью искусственного интеллекта.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух осведомленных собеседников.

Что будет происходить в лаборатории

Руководитель направления наук о жизни в Anthropic Эрик Каудерер-Абрамс подтвердил журналистам, что у компании есть такая лаборатория.

Однако он уточнил, что лаборатория не предназначена напрямую для разработки лекарства.

Как рассказали источники, исследования направлены на поиск решений для заболеваний, которыми фармацевтическая индустрия якобы «пренебрегает».

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Один из собеседников добавил, что стартап хочет расширить возможности своего ИИ Claude, чтобы он мог управлять роботизированными системами, выполняющими научные эксперименты с минимальным вмешательством человека.

В то же время представитель Anthropic подчеркнул, что компания считает человеческий надзор необходимым.

Пока неизвестно, какие именно болезни исследует Anthropic и каких результатов компания уже добилась.