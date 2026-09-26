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Tesla Model Y в Токио продается по самой низкой цене в мире — Bloomberg

Технологии&Авто
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Tesla Model Y
Tesla Model Y
Model Y, самый популярный электромобиль компании Tesla, стоит в японской столице Токио дешевле, чем где бы то ни было в мире, благодаря субсидиям на автомобиль.
Об этом сообщает Bloomberg.

Сколько стоит Tesla Model Y в Токио

Как отмечается, в Японии компания Tesla предлагает Model Y по цене 5,6 млн иен.
Однако покупатель из Токио может приобрести ее по цене от 3,6 млн иен (22 889 долл. США) благодаря государственным и муниципальным субсидиям, совокупный размер которых составляет около 2 млн иен.
С учетом этих льгот стоимость Model 3 может составить лишь 3,3 млн иен.
По данным издания, в первом полугодии Model Y стала автомобилем, который чаще всего импортировали в Японию. Tesla производит этот электрокар на своем заводе в Шанхае (Китай).
Отмечается, что цены в Токио оказываются ниже, чем в Китае — стране с очень высоким уровнем конкуренции, где стоимость Model Y стартует примерно от 263 500 юаней (39 344 долл. США).
В американском штате Калифорния, где покупателям предоставляют субсидии до 3500 долларов для впервые покупающих электромобиль, это транспортное средство все равно стоит свыше 36 тыс. долл. США.
Как известно, президент США Дональд Трамп настаивает на увеличении объемов продаж американских автомобилей в Японии.
В прошлом году США и Япония подписали соглашение, согласно которому Белый дом согласился снизить импортные пошлины на японские автомобили.
По материалам:
Укрінформ
TeslaЭлектромобилиАвто
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