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В Украине стартовали продажи новых устройств Apple

Технологии&Авто
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В магазинах уже есть iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и наушники AirPods 5.
В магазинах уже есть iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и наушники AirPods 5.
В Украине 25 сентября стартовали продажи новых устройств Apple. В магазинах уже есть iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и наушники AirPods 5.
Об этом пишет mezha.ua.
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Сколько стоят iPhone 18 Pro и Pro Max

iPhone 18 Pro в версии с 256 ГБ памяти стоит 77 999 грн. Модель на 512 ГБ продается за 90 999 грн, на 1 ТБ — за 117 999 грн, а на 2 ТБ — за 157 999 грн.
Цена iPhone 18 Pro Max начинается от 84 999 грн за версию с 256 ГБ памяти. Модель на 512 ГБ стоит 97 999 грн, на 1 ТВ — 123 999 грн, а на 2 ТВ — 164 999 грн.
В Украине стартовали продажи новых устройств Apple

Цены на Apple Watch

Apple Watch Ultra 4 с GPS+Cellular в версии 49 мм стоит 49 299 грн, а комплект с Titanium Milanese Loop — 54 199 грн.
В Украине стартовали продажи новых устройств Apple
Цены на Apple Watch Series 12 с GPS стартуют от 24 999 грн за 42-миллиметровую модель с алюминиевым корпусом. Версия на 46 мм стоит 27199 грн. Apple Watch Series 12 с GPS+Cellular стоят от 30 399 грн за 42 мм и от 33 199 грн за 46 мм в алюминиевом корпусе. Версии с титановым корпусом стоят 43 499 грн и 45 699 грн соответственно, а с керамическим — 54 399 грн и 56 599 грн.

Цена AirPods 5

AirPods 5 продаются за 8599 грн, а версия с Wireless Charging Case стоит 9899 грн.
В Украине стартовали продажи новых устройств Apple
Новые устройства также можно приобрести в рассрочку — до 25 платежей.
В то же время складной iPhone Duo пока недоступен в Украине. Он появится в продаже позже, а его украинская цена пока неизвестна.
В Украине стартовали продажи новых устройств Apple
По материалам:
mezha.media
AppleiPhoneТехника
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