В Украине стартовали продажи новых устройств Apple

В магазинах уже есть iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и наушники AirPods 5.

В Украине 25 сентября стартовали продажи новых устройств Apple. В магазинах уже есть iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и наушники AirPods 5.

Об этом пишет mezha.ua.

Сколько стоят iPhone 18 Pro и Pro Max

iPhone 18 Pro в версии с 256 ГБ памяти стоит 77 999 грн. Модель на 512 ГБ продается за 90 999 грн, на 1 ТБ — за 117 999 грн, а на 2 ТБ — за 157 999 грн.

Цена iPhone 18 Pro Max начинается от 84 999 грн за версию с 256 ГБ памяти. Модель на 512 ГБ стоит 97 999 грн, на 1 ТВ — 123 999 грн, а на 2 ТВ — 164 999 грн.

Цены на Apple Watch

Apple Watch Ultra 4 с GPS+Cellular в версии 49 мм стоит 49 299 грн, а комплект с Titanium Milanese Loop — 54 199 грн.

Цены на Apple Watch Series 12 с GPS стартуют от 24 999 грн за 42-миллиметровую модель с алюминиевым корпусом. Версия на 46 мм стоит 27199 грн. Apple Watch Series 12 с GPS+Cellular стоят от 30 399 грн за 42 мм и от 33 199 грн за 46 мм в алюминиевом корпусе. Версии с титановым корпусом стоят 43 499 грн и 45 699 грн соответственно, а с керамическим — 54 399 грн и 56 599 грн.

Цена AirPods 5

AirPods 5 продаются за 8599 грн, а версия с Wireless Charging Case стоит 9899 грн.

Новые устройства также можно приобрести в рассрочку — до 25 платежей.