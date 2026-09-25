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Эксперты назвали 5 автомобилей с высокими затратами на ремонт

Технологии&Авто
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Ремонт автомобиля
Ремонт автомобиля
Автомобиль может казаться выгодной покупкой, пока не придет время ремонта. Дорогие комплектующие, сложная электроника и проблемы с подвеской способны существенно увеличить затраты на содержание машины через несколько лет эксплуатации.
Об этом пишет GOBankingRates.
В список автомобилей, содержание которых с течением времени может обходиться особенно дорого, попали Porsche Cayenne, Range Rover, Audi Q7, Mercedes-Benz S-Class и Ram 2500.

Porsche Cayenne

Эксперты назвали 5 автомобилей с высокими затратами на ремонт
Porsche Cayenne имеет дорогостоящие комплектующие и высокие затраты на работу. По словам автомеханика Алана Гелфанда, среди проблем, с которыми могут столкнуться владельцы, — охлаждающие трубки двигателя, карданный вал и тормоза.
Consumer Reports назвал Porsche вторым по дороговизне обслуживания автомобильным брендом после Land Rover.

Range Rover

Эксперты назвали 5 автомобилей с высокими затратами на ремонт
Range Rover также может потребовать значительных затрат из-за высокой стоимости и редкости отдельных запчастей.
Механик Марк Скирвин отметил, что ремонт пневматической подвески может стоить около $4000.
По оценке CarEdge, средние затраты на ремонт Range Rover в течение первых 10 лет эксплуатации составляют $20 136.

Audi Q7

Эксперты назвали 5 автомобилей с высокими затратами на ремонт
Audi Q7 попал в список из-за сложной электроники и высокой стоимости оригинальных деталей. По словам Скирвина, после выхода из строя некоторых компонентов могут понадобиться именно запчасти Audi, а дилерскому сервису — специальное оборудование для их перекодировки.
По данным CarEdge, за 10 лет обслуживание Audi Q7 в среднем обходится в $13 157.
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Mercedes-Benz S-Class

Эксперты назвали 5 автомобилей с высокими затратами на ремонт
После пробега около 161 тысячи километров Mercedes-Benz S-Class может потребовать ремонта пневмоподвески Airmatic, устранение утечек масла и неисправностей электронных систем.
Гелфанд оценивает затраты на обслуживание автомобиля в течение 10 лет почти в $13 тысяч. При этом в данную сумму не входит возможный ремонт двигателя или трансмиссии.

Ram 2500

Эксперты назвали 5 автомобилей с высокими затратами на ремонт
Ram 2500 оказался самым дорогим автомобилем в этом списке по оценке CarEdge. Расходы на его обслуживание в течение 10 лет оцениваются в $27423.
Эксперт автомобильной отрасли Мелани Муссон также обратила внимание на возможные проблемы с топливными форсунками, трансмиссией, усилителем руля и электричеством.
Раньше мы делились рейтингом автомобилей, которые меньше всего обесцениваются со временем. Эксперты определили, какие лучше сохраняют максимальную остаточную стоимость после 3 лет эксплуатации.
Наиболее ликвидными марками стали:
  • Porsche — абсолютный лидер с показателем сохранения стоимости на уровне 69,08%.
  • Lexus — на втором месте с результатом 60,51%.
  • Mercedes-Benz — третье место, сохраняя 59,34% цены.
По материалам:
Фокус
Авто
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