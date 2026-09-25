Эксперты назвали 5 автомобилей с высокими затратами на ремонт

Автомобиль может казаться выгодной покупкой, пока не придет время ремонта. Дорогие комплектующие, сложная электроника и проблемы с подвеской способны существенно увеличить затраты на содержание машины через несколько лет эксплуатации.
В список автомобилей, содержание которых с течением времени может обходиться особенно дорого, попали Porsche Cayenne, Range Rover, Audi Q7, Mercedes-Benz S-Class и Ram 2500.
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne имеет дорогостоящие комплектующие и высокие затраты на работу. По словам автомеханика Алана Гелфанда, среди проблем, с которыми могут столкнуться владельцы, — охлаждающие трубки двигателя, карданный вал и тормоза.
Consumer Reports назвал Porsche вторым по дороговизне обслуживания автомобильным брендом после Land Rover.
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Range Rover
Range Rover также может потребовать значительных затрат из-за высокой стоимости и редкости отдельных запчастей.
Механик Марк Скирвин отметил, что ремонт пневматической подвески может стоить около $4000.
По оценке CarEdge, средние затраты на ремонт Range Rover в течение первых 10 лет эксплуатации составляют $20 136.
Audi Q7
Audi Q7 попал в список из-за сложной электроники и высокой стоимости оригинальных деталей. По словам Скирвина, после выхода из строя некоторых компонентов могут понадобиться именно запчасти Audi, а дилерскому сервису — специальное оборудование для их перекодировки.
По данным CarEdge, за 10 лет обслуживание Audi Q7 в среднем обходится в $13 157.