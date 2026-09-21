0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mercedes-Benz представил более доступный электрический C-Class (фото)

Технологии&Авто
21
Mercedes-Benz C 300 4Matic electric
Mercedes-Benz C 300 4Matic electric
В апреле этого года традиционное семейство Mercedes-Benz C-Class пополнилось электрическим одноименником. Кроме названия, Mercedes-Benz C-Class electric не имеет ничего общего с топливными «цешками» и призван не заменить их, а дополнить модельную линейку.
Во время глобальной премьеры, как это обычно бывает, компания представила самую совершенную и дорогую модификацию C 400 4Matic electric, а теперь к ней присоединился более простой и, соответственно, более дешевый C 300 4Matic electric.

Что известно о новинке

Как видно из названия, новинка сохранила двухмоторный полный привод с пиковым крутящим моментом 800 Нм, однако мощность снизили с 489 до 421 л.с. Из-за этого время разгона до 100 км/ч выросло с 4 до 4,5 секунды, тогда как максимальная скорость осталась неизменной — 210 км/ч. Еще одним важным отличием C 300 стала меньшая емкость литий-ионной батареи — 85 кВт·ч вместо 94 кВт·ч. В результате запас хода сократился с 594−762 км в зависимости от условий и режима движения до 549−690 км по циклу WLTP.
Mercedes-Benz представил более доступный электрический C-Class (фото)
Максимальную мощность заряда постоянным током снизили с 330 до 320 кВт. За 10 минут зарядки можно пополнить запас энергии примерно на 290 км пробега вместо 325 км у старшего седана C 400. В то же время из-за разной емкости батарей зарядка с 10% до 80% в обеих версиях занимает одинаковые 22 минуты.
Mercedes-Benz представил более доступный электрический C-Class (фото)
В остальном, кроме упрощенной силовой установки, Mercedes-Benz C 300 4Matic electric повторяет дебютную модификацию. Впереди электромобиль получил решетку радиатора со светодиодной подсветкой и фары с фирменной трехлучевой графикой. Сзади расположена комбинированная в единую панель композиция из четырех круглых фонарей с характерными «звездами». Новый C-Class также имеет трехсекционное боковое остекление и дверные выдвижные ручки.
Читайте также
Длина автомобиля составляет 4883 мм, ширина — 1892 мм, высота — 1503 мм. Колесная база равна 2962 мм. Для модели предусмотрены колесные диски диаметром от 18 до 20 дюймов.
Центральным элементом интерьера C-Class electric является глянцевая панель MBUX Hyperscreen, обрамленная скругленными вентиляционными дефлекторами. Она сочетает цифровую приборную панель и мультимедийную систему MB. OS с голосовым ИИ-ассистентом в единый бесшовный дисплей диагональю 39,1 дюйма.
Mercedes-Benz представил более доступный электрический C-Class (фото)
Впрочем, базовые комплектации получают трехэкранную панель MBUX Superscreen с отдельными дисплеями: 10,3-дюймовым приборным экраном и двумя 14-дюймовыми экранами для мультимедийной системы и переднего пассажира.
Место для вашей рекламы
Mercedes-Benz представил более доступный электрический C-Class (фото)
Упрощенные электромоторы и меньше батарея закономерно сделали Mercedes-Benz C 300 4Matic electric дешевле версии C 400, хотя разница оказалась не слишком большой: 62 951 евро против 67 711 евро. Новую модификацию уже можно заказать в Европе, а в ближайшее время к полноприводным версиям C-Class electric должны присоединиться более доступные варианты с задним приводом.
По материалам:
Ampercar
АвтоЭлектромобили
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems