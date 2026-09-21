Mercedes-Benz представил более доступный электрический C-Class (фото) 21.09.2026, 02:28 — Технологии&Авто Mercedes-Benz C 300 4Matic electric

В апреле этого года традиционное семейство Mercedes-Benz C-Class пополнилось электрическим одноименником. Кроме названия, Mercedes-Benz C-Class electric не имеет ничего общего с топливными «цешками» и призван не заменить их, а дополнить модельную линейку.

Во время глобальной премьеры, как это обычно бывает, компания представила самую совершенную и дорогую модификацию C 400 4Matic electric, а теперь к ней присоединился более простой и, соответственно, более дешевый C 300 4Matic electric.

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Что известно о новинке

Как видно из названия, новинка сохранила двухмоторный полный привод с пиковым крутящим моментом 800 Нм, однако мощность снизили с 489 до 421 л.с. Из-за этого время разгона до 100 км/ч выросло с 4 до 4,5 секунды, тогда как максимальная скорость осталась неизменной — 210 км/ч. Еще одним важным отличием C 300 стала меньшая емкость литий-ионной батареи — 85 кВт·ч вместо 94 кВт·ч. В результате запас хода сократился с 594−762 км в зависимости от условий и режима движения до 549−690 км по циклу WLTP.

Максимальную мощность заряда постоянным током снизили с 330 до 320 кВт. За 10 минут зарядки можно пополнить запас энергии примерно на 290 км пробега вместо 325 км у старшего седана C 400. В то же время из-за разной емкости батарей зарядка с 10% до 80% в обеих версиях занимает одинаковые 22 минуты.

В остальном, кроме упрощенной силовой установки, Mercedes-Benz C 300 4Matic electric повторяет дебютную модификацию. Впереди электромобиль получил решетку радиатора со светодиодной подсветкой и фары с фирменной трехлучевой графикой. Сзади расположена комбинированная в единую панель композиция из четырех круглых фонарей с характерными «звездами». Новый C-Class также имеет трехсекционное боковое остекление и дверные выдвижные ручки.

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Длина автомобиля составляет 4883 мм, ширина — 1892 мм, высота — 1503 мм. Колесная база равна 2962 мм. Для модели предусмотрены колесные диски диаметром от 18 до 20 дюймов.

Центральным элементом интерьера C-Class electric является глянцевая панель MBUX Hyperscreen, обрамленная скругленными вентиляционными дефлекторами. Она сочетает цифровую приборную панель и мультимедийную систему MB. OS с голосовым ИИ-ассистентом в единый бесшовный дисплей диагональю 39,1 дюйма.

Впрочем, базовые комплектации получают трехэкранную панель MBUX Superscreen с отдельными дисплеями: 10,3-дюймовым приборным экраном и двумя 14-дюймовыми экранами для мультимедийной системы и переднего пассажира.