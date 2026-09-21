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Starlink получила разрешение на глобальную мобильную связь через спутники

Технологии&Авто
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Спутники будут работать как мобильные башни
Спутники будут работать как мобильные башни
SpaceX сделала важный шаг к запуску глобального мобильного сервиса Starlink Mobile. Федеральная комиссия по связи США (FCC) предоставила компании разрешение на международное предоставление телекоммуникационных услуг. Это открывает возможность расширить Starlink Mobile за пределы американского рынка.
Сейчас Starlink Mobile работает в США благодаря партнерству с T-Mobile. Система позволяет обычным смартфонам подключаться непосредственно к спутникам без традиционного мобильного покрытия.
Пока возможности этой связи ограничены, но SpaceX планирует значительно расширить их с помощью спутников нового поколения.

Спутники будут работать как мобильные вышки

Будущие спутники Starlink Mobile V2 должны работать практически как мобильные башни в космосе.
SpaceX заявляет, что смогут обеспечивать скорость загрузки до 150 Мбит/с и поддерживать звонки, работу приложений и потоковое видео непосредственно со смартфона.
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Starlink Mobile планируют расширить на другие страны

Главной особенностью сервиса должен стать глобальный роуминг. Теоретически, один мобильный тариф сможет работать в разных странах без необходимости менять оператора.
SpaceX уже расширяет международные партнерства, в частности, заключила соглашение с японской KDDI о запуске Starlink Mobile V2.
В то же время, традиционные операторы отмечают, что спутниковая сеть пока не может полностью заменить наземные базовые станции по пропускной способности.
По материалам:
iTechua
StarlinkМобильный интернет
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