В США презентовали робота-гуманоида для работы на складах 21.09.2026, 01:30 — Технологии&Авто Digit 5

Компания Agility Robotics представила гуманоидного робота Digit 5 ​​высотой 1,88 м, предназначенного для перемещения материалов вместе с людьми на складах и производственных объектах.

Машина, разработанная в Салеме, штат Орегон, весит 129 кг и способна многократно поднимать грузы весом до 22 кг. Аккумулятор работы можно зарядить за 9 минут, пишет Interesting Engineering.

Компания Agility переделала свое оборудование, систему питания и архитектуру безопасности после того, как пользователи Digit 4 попросили о более полезной нагрузке, более длительном рабочем времени и возможности использовать работа, не отделяя его от работников с помощью физических барьеров.

Робот получил новую конструкцию ног

Одним из наиболее заметных изменений в Digit 5 ​​стало обновление конструкции ног. В предыдущей версии они сгибались назад, подобно птичьим. В новой модели ноги сгибаются в направлении, более похожем на человеческое. Это позволяет роботу приседать, подбирать грузы и становиться на колени, не ударяясь лодыжками о пол.

Благодаря запатентованным циклоидальным приводам обновленные шарниры помогают Digit переносить большие предметы в течение рабочего дня. Изменения увеличили его полезную нагрузку на 40%, что позволяет работу многократно обрабатывать грузы весом до 50 фунтов, или около 22,7 кг.

Наколенники поддерживают работу, когда он становится на колени. Digit 5 ​​также может переходить в сидячее положение и выключать двигатели, что позволяет работникам безопаснее приближаться к нему.

Digit 5 ​​может работать более 20 часов в день

Радиус действия Digit 5 ​​увеличился с 1,67 м до 2,1 м. Несмотря на дополнительный радиус действия, робот остается достаточно компактным, чтобы проходить через стандартные дверные проемы и работать в помещениях, первоначально построенных для людей.

Гуманоид питается от аккумулятора, который обеспечивает 90 минут без подзарядки.

Девятиминутный цикл зарядки может позволить Digit 5 ​​работать более 20 часов в день, при условии регулярного возвращения к зарядной док-станции.

В его задней части расположен порт зарядки, дисплей безопасности, кнопка аварийной остановки и камера. По всей машине камеры, датчики глубины и инерционные блоки обнаруживают людей и помогают решить, изменить ли направление, остановиться или перейти в сидячее положение.

Digit 5 ​​готовят к промышленной эксплуатации

Agility утверждает, что Digit 5 ​​- это первый гуманоид, разработанный для прохождения полевой оценки соответствия стандартам промышленной безопасности OSHA. Компания также участвует в усилиях по установлению стандартов безопасности гуманоидных роботов в США, Канаде и через ISO.

Робот имеет 30 двигателей, а элементы управления на уровне двигателя работают около 1000 раз в секунду. Его захваты стандарта ISO можно заменить другими инструментами, в частности, рукой, похожей на коготь, разработанной для работы с большими контейнерами.