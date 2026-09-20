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Ford отзывает более 148 тысяч Mustang в США

Технологии&Авто
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Ford Mustang
Ford Mustang
В США объявлен масштабный отзыв более 148 тысяч купе Ford Mustang из-за дефекта электропроводки, который может привести к потере тяги и отказу нескольких важных систем автомобиля.
По сообщению Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), кампания касается 148 663 автомобилей Mustang отдельных лет выпуска с 2024 по 2026 год.

В чем причина

Проблема связана с массовыми соединениями жгута проводки в моторном отсеке, которые могут трескаться.
При разрушении этих соединений возможны потеря привода, отказ фар, системы омывателя лобового стекла, кондиционера и вентилятора охлаждения двигателя.
Регулятор отмечает, что потеря тяги или освещения, а также невозможность очистить лобовое стекло ухудшают осмотр и повышают риск ДТП.
В то же время Ford сообщает, что пока нет данных об авариях или травмах, связанных с этим дефектом. Для этой проблемы NHTSA присвоил идентификатор Safety Issue ID 26V547000.
Для устранения неисправности дилеры Ford бесплатно установят новые клеммы массы на жгуте проводки.
Владельцам пришлют промежуточные письма с предупреждением о рисках, а затем второе сообщение, когда ремонт станет доступен; Ориентировочный срок готовности решения указан на март 2027 года.
Водители, которые подозревают, что Mustang может попадать под эту кампанию, могут обратиться в службу поддержки клиентов Ford или проверить свой VIN-код в базе NHTSA.
По материалам:
autoporady.com
Авто
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