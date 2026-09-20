Ford отзывает более 148 тысяч Mustang в США Сегодня 06:08 — Технологии&Авто Ford Mustang

В США объявлен масштабный отзыв более 148 тысяч купе Ford Mustang из-за дефекта электропроводки, который может привести к потере тяги и отказу нескольких важных систем автомобиля.

По сообщению Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), кампания касается 148 663 автомобилей Mustang отдельных лет выпуска с 2024 по 2026 год.

В чем причина

Проблема связана с массовыми соединениями жгута проводки в моторном отсеке, которые могут трескаться.

При разрушении этих соединений возможны потеря привода, отказ фар, системы омывателя лобового стекла, кондиционера и вентилятора охлаждения двигателя.

Регулятор отмечает, что потеря тяги или освещения, а также невозможность очистить лобовое стекло ухудшают осмотр и повышают риск ДТП.

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В то же время Ford сообщает, что пока нет данных об авариях или травмах, связанных с этим дефектом. Для этой проблемы NHTSA присвоил идентификатор Safety Issue ID 26V547000.

Для устранения неисправности дилеры Ford бесплатно установят новые клеммы массы на жгуте проводки.

Владельцам пришлют промежуточные письма с предупреждением о рисках, а затем второе сообщение, когда ремонт станет доступен; Ориентировочный срок готовности решения указан на март 2027 года.