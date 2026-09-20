Автомеханик назвал автомобиль, который лучше покупать подержанным Сегодня 05:05 — Технологии&Авто Volkswagen T-Roc

Автомеханик назвал модель, которую, по его мнению, не слишком выгодно покупать новой, но стоит рассмотреть на рынке подержанных машин. Речь идет о компактном кроссовере Volkswagen T-Roc.

Как пишет испанское издание El Debate , специалист считает, что на старте продаж T-Roc был слишком дорогой. Однако с возрастом модель стала гораздо более интересной для покупателей, которые ищут надежный автомобиль с пробегом.

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Volkswagen T-Roc фактически является кроссоверной версией Volkswagen Golf. Автомобиль получил хорошо настроенную механику, качественную сборку и хорошую репутацию на рынке.

Одним из главных преимуществ модели механик называет дорожный просвет. Благодаря этому автомобиль может быть практичнее обычной легковушки, особенно на дорогах с неровностями.

Volkswagen T-Roc

T-Roc также предлагает достаточно просторный салон и вместительный багажник. По словам специалиста, автомобиль хорошо подходит для семьи из трех-четырех человек.

Среди его достоинств также практичность, функциональность и внешний вид.

Какую версию советует механик

Особо механик выделяет турбодизельную версию с автоматической коробкой передач.

Именно ее он считает одним из лучших вариантов в линейке, если учитывать одновременно динамику, комфорт, практичность и расход топлива.