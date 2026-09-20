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Автомеханик назвал автомобиль, который лучше покупать подержанным

Технологии&Авто
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Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Автомеханик назвал модель, которую, по его мнению, не слишком выгодно покупать новой, но стоит рассмотреть на рынке подержанных машин. Речь идет о компактном кроссовере Volkswagen T-Roc.
Как пишет испанское издание El Debate, специалист считает, что на старте продаж T-Roc был слишком дорогой. Однако с возрастом модель стала гораздо более интересной для покупателей, которые ищут надежный автомобиль с пробегом.
Volkswagen T-Roc фактически является кроссоверной версией Volkswagen Golf. Автомобиль получил хорошо настроенную механику, качественную сборку и хорошую репутацию на рынке.
Одним из главных преимуществ модели механик называет дорожный просвет. Благодаря этому автомобиль может быть практичнее обычной легковушки, особенно на дорогах с неровностями.
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
T-Roc также предлагает достаточно просторный салон и вместительный багажник. По словам специалиста, автомобиль хорошо подходит для семьи из трех-четырех человек.
Среди его достоинств также практичность, функциональность и внешний вид.

Какую версию советует механик

Особо механик выделяет турбодизельную версию с автоматической коробкой передач.
Именно ее он считает одним из лучших вариантов в линейке, если учитывать одновременно динамику, комфорт, практичность и расход топлива.
В то же время специалист советует не покупать первый попавшийся автомобиль. Главное — найти экземпляр с прозрачной историей обслуживания и хорошим техническим состоянием.
По материалам:
УНІАН
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