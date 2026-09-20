Автомеханик назвал автомобиль, который лучше покупать подержанным Сегодня 05:05 — Технологии&Авто Volkswagen T-Roc Автомеханик назвал модель, которую, по его мнению, не слишком выгодно покупать новой, но стоит рассмотреть на рынке подержанных машин. Речь идет о компактном кроссовере Volkswagen T-Roc. Как пишет испанское издание El Debate, специалист считает, что на старте продаж T-Roc был слишком дорогой. Однако с возрастом модель стала гораздо более интересной для покупателей, которые ищут надежный автомобиль с пробегом. Volkswagen T-Roc фактически является кроссоверной версией Volkswagen Golf. Автомобиль получил хорошо настроенную механику, качественную сборку и хорошую репутацию на рынке. Одним из главных преимуществ модели механик называет дорожный просвет. Благодаря этому автомобиль может быть практичнее обычной легковушки, особенно на дорогах с неровностями. Volkswagen T-Roc T-Roc также предлагает достаточно просторный салон и вместительный багажник. По словам специалиста, автомобиль хорошо подходит для семьи из трех-четырех человек. Среди его достоинств также практичность, функциональность и внешний вид. Какую версию советует механик Особо механик выделяет турбодизельную версию с автоматической коробкой передач. Именно ее он считает одним из лучших вариантов в линейке, если учитывать одновременно динамику, комфорт, практичность и расход топлива. В то же время специалист советует не покупать первый попавшийся автомобиль. Главное — найти экземпляр с прозрачной историей обслуживания и хорошим техническим состоянием. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Технологии&Авто / Автомеханик назвал автомобиль, который лучше покупать подержанным