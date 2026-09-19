Nissan готовит новый недорогой кроссовер для Европы Сегодня 23:16 — Технологии&Авто Nissan Компания Nissan официально подтвердила появление на европейском рынке нового компактного кроссовера. Им станет Nissan Kicks e-POWER, производство которого будет налажено на заводе марки в британском Сандерленде. Об этом сообщает Reuters. Что известно Японский автопроизводитель инвестирует в запуск модели 170 млн. фунтов стерлингов, или примерно $229 млн. Новинку будут собирать на одном предприятии с популярными в Европе Nissan Qashqai и Juke, а также электрическим Leaf. Главной особенностью кроссовера станет фирменная гибридная установка e-POWER. В отличие от классического гибрида в такой системе колеса приводит электродвигатель, а бензиновый агрегат используется для производства электроэнергии. Точную дату начала производства нового Kicks в Nissan пока не назвали. Появление модели является частью обновления европейской стратегии компании на фоне масштабной реструктуризации бизнеса. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Технологии&Авто / Nissan готовит новый недорогой кроссовер для Европы