Nissan готовит новый недорогой кроссовер для Европы Сегодня 23:16 — Технологии&Авто Nissan

Компания Nissan официально подтвердила появление на европейском рынке нового компактного кроссовера. Им станет Nissan Kicks e-POWER, производство которого будет налажено на заводе марки в британском Сандерленде.

Об этом сообщает Reuters.

Что известно

Японский автопроизводитель инвестирует в запуск модели 170 млн. фунтов стерлингов, или примерно $229 млн.

Новинку будут собирать ​​на одном предприятии с популярными в Европе Nissan Qashqai и Juke, а также электрическим Leaf.

Главной особенностью кроссовера станет фирменная гибридная установка e-POWER.

В отличие от классического гибрида в такой системе колеса приводит электродвигатель, а бензиновый агрегат используется для производства электроэнергии.