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Nissan готовит новый недорогой кроссовер для Европы

Технологии&Авто
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Nissan
Nissan
Компания Nissan официально подтвердила появление на европейском рынке нового компактного кроссовера. Им станет Nissan Kicks e-POWER, производство которого будет налажено на заводе марки в британском Сандерленде.
Об этом сообщает Reuters.

Что известно

Японский автопроизводитель инвестирует в запуск модели 170 млн. фунтов стерлингов, или примерно $229 млн.
Новинку будут собирать ​​на одном предприятии с популярными в Европе Nissan Qashqai и Juke, а также электрическим Leaf.
Главной особенностью кроссовера станет фирменная гибридная установка e-POWER.
В отличие от классического гибрида в такой системе колеса приводит электродвигатель, а бензиновый агрегат используется для производства электроэнергии.
Точную дату начала производства нового Kicks в Nissan пока не назвали. Появление модели является частью обновления европейской стратегии компании на фоне масштабной реструктуризации бизнеса.
По материалам:
mmr.ua
АвтоКроссовер
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