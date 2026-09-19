Какие новые авто покупают частные покупатели и бизнес

Аналитики отмечают, что по сравнению с августом 2025 года спрос на новые легковые автомобили в частном сегменте сократился на 33%, а в корпоративном — на 12%.
Самым популярным легковым авто среди частных покупателей стал компактный кроссовер Toyota RAV-4. В прошлом месяце было реализовано 375 таких авто.
В пятерку лидеров также попали:
Hyundai Tucson — 162 авто;
Toyota Camry — 116 авто;
BYD Sea Lion 06 — 114 авто;
Mazda CX-5 — 112 авто.
В то же время юридические лица предпочли кроссовер Renault Duster — 201 приобретенный авто в августе.
Какие авто еще покупал бизнес:
Skoda Octavia — 197 авто;
Toyota Yaris Cross — 100 авто;
Skoda Kodiaq — 80 авто;
Toyota RAV-4 — 70 авто
Ранее Finance.ua писал, что в Украине вырос спрос на премиальные кроссоверы с пробегом. Так, за январь-июль 2026 года украинцы приобрели почти 3,2 тыс. б/у премиальных кроссоверов, ввезенных из-за рубежа. Это на 31% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Безусловным лидером среди премиальных кроссоверов стал Audi Q7 — за семь месяцев в Украине зарегистрировали 1 955 таких автомобилей.