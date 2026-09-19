Какие новые авто покупают частные покупатели и бизнес Сегодня 19:04 — Технологии&Авто Самые популярные легковушки в частном и корпоративном секторах авторынка, Фото: magnific

В августе украинцы приобрели около 5 тыс. новых легковых автомобилей. Большинство из них приобрели частные покупатели — 65%, в то время как на бизнес пришлось 35% продаж.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

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Аналитики отмечают, что по сравнению с августом 2025 года спрос на новые легковые автомобили в частном сегменте сократился на 33%, а в корпоративном — на 12%.

Самым популярным легковым авто среди частных покупателей стал компактный кроссовер Toyota RAV-4. В прошлом месяце было реализовано 375 таких авто.

В пятерку лидеров также попали:

Hyundai Tucson — 162 авто;

Toyota Camry — 116 авто;

BYD Sea Lion 06 — 114 авто;

Mazda CX-5 — 112 авто.

В то же время юридические лица предпочли кроссовер Renault Duster — 201 приобретенный авто в августе.

Какие авто еще покупал бизнес:

Skoda Octavia — 197 авто;

Toyota Yaris Cross — 100 авто;

Skoda Kodiaq — 80 авто;

Toyota RAV-4 — 70 авто

Ранее Finance.ua писал , что в Украине вырос спрос на премиальные кроссоверы с пробегом. Так, за январь-июль 2026 года украинцы приобрели почти 3,2 тыс. б/у премиальных кроссоверов, ввезенных из-за рубежа. Это на 31% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.