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Какие новые авто покупают частные покупатели и бизнес

Технологии&Авто
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Самые популярные легковушки в частном и корпоративном секторах авторынка
Самые популярные легковушки в частном и корпоративном секторах авторынка, Фото: magnific
В августе украинцы приобрели около 5 тыс. новых легковых автомобилей. Большинство из них приобрели частные покупатели — 65%, в то время как на бизнес пришлось 35% продаж.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Аналитики отмечают, что по сравнению с августом 2025 года спрос на новые легковые автомобили в частном сегменте сократился на 33%, а в корпоративном — на 12%.
Самым популярным легковым авто среди частных покупателей стал компактный кроссовер Toyota RAV-4. В прошлом месяце было реализовано 375 таких авто.
В пятерку лидеров также попали:
  • Hyundai Tucson — 162 авто;
  • Toyota Camry — 116 авто;
  • BYD Sea Lion 06 — 114 авто;
  • Mazda CX-5 — 112 авто.
В то же время юридические лица предпочли кроссовер Renault Duster — 201 приобретенный авто в августе.
Какие авто еще покупал бизнес:
  • Skoda Octavia — 197 авто;
  • Toyota Yaris Cross — 100 авто;
  • Skoda Kodiaq — 80 авто;
  • Toyota RAV-4 — 70 авто
Ранее Finance.ua писал, что в Украине вырос спрос на премиальные кроссоверы с пробегом. Так, за январь-июль 2026 года украинцы приобрели почти 3,2 тыс. б/у премиальных кроссоверов, ввезенных из-за рубежа. Это на 31% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Безусловным лидером среди премиальных кроссоверов стал Audi Q7 — за семь месяцев в Украине зарегистрировали 1 955 таких автомобилей.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныУкравтопром
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