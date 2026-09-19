BMW готовит водородную версию iX5 с запасом хода до 750 км и заправкой за 5 минут (фото) Сегодня 04:19 — Технологии&Авто BMW iX5 Hydrogen BMW готовит к серийному производству водородную версию кроссовера iX5, которая дополнит уже запланированные бензиновые, дизельные, гибридные и полностью электрические модификации. iX5 Hydrogen станет первым серийным автомобилем BMW с водородным силовым агрегатом. Об этом сообщила пресс-служба компании. Проект разрабатывается в рамках программы HyPowerDrive при финансовой поддержке Германии и Баварии. BMW готовит к серийному производству водородную версию кроссовера iX5 Сейчас автомобиль проходит испытание. Инженеры проверяют взаимодействие топливных частей, высоковольтной батареи, электромотора, водородных баков и системы управления. BMW iX5 Hydrogen Отдельное внимание уделяется работе силовой установки под высокими нагрузками и оптимизации управления всеми ее компонентами. BMW стремится, чтобы динамика iX5 Hydrogen соответствовала другим версиям кроссовера. Целевой разгон от 0 до 100 км/ч должен составлять около 5 секунд, запас хода по циклу WLTP — до 750 км. При этом заправка водородом должна занимать менее 5 минут. Заправка водородом должна занимать менее 5 минут Параллельно компания готовит производство водородных силовых систем. Следующий этап сборки прототипов уже стартует в Центре компетенций по водородным технологиям в Мюнхене. Серийное производство топливных систем организуют на заводе BMW Group в Штайре (Австрия), где уже установили первые испытательные стенды и производственное оборудование и начали обучать сотрудников. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Технологии&Авто / BMW готовит водородную версию iX5 с запасом хода до 750 км и заправкой за 5 минут (фото)