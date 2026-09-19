BMW готовит водородную версию iX5 с запасом хода до 750 км и заправкой за 5 минут (фото) Сегодня 04:19 — Технологии&Авто BMW iX5 Hydrogen

BMW готовит к серийному производству водородную версию кроссовера iX5, которая дополнит уже запланированные бензиновые, дизельные, гибридные и полностью электрические модификации. iX5 Hydrogen станет первым серийным автомобилем BMW с водородным силовым агрегатом.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Проект разрабатывается в рамках программы HyPowerDrive при финансовой поддержке Германии и Баварии.

BMW готовит к серийному производству водородную версию кроссовера iX5

Сейчас автомобиль проходит испытание. Инженеры проверяют взаимодействие топливных частей, высоковольтной батареи, электромотора, водородных баков и системы управления.

BMW iX5 Hydrogen

Отдельное внимание уделяется работе силовой установки под высокими нагрузками и оптимизации управления всеми ее компонентами.

BMW стремится, чтобы динамика iX5 Hydrogen соответствовала другим версиям кроссовера.

Целевой разгон от 0 до 100 км/ч должен составлять около 5 секунд, запас хода по циклу WLTP — до 750 км.

При этом заправка водородом должна занимать менее 5 минут.

Заправка водородом должна занимать менее 5 минут

Параллельно компания готовит производство водородных силовых систем. Следующий этап сборки прототипов уже стартует в Центре компетенций по водородным технологиям в Мюнхене.