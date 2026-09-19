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BMW готовит водородную версию iX5 с запасом хода до 750 км и заправкой за 5 минут (фото)

Технологии&Авто
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BMW iX5 Hydrogen
BMW iX5 Hydrogen
BMW готовит к серийному производству водородную версию кроссовера iX5, которая дополнит уже запланированные бензиновые, дизельные, гибридные и полностью электрические модификации. iX5 Hydrogen станет первым серийным автомобилем BMW с водородным силовым агрегатом.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Проект разрабатывается в рамках программы HyPowerDrive при финансовой поддержке Германии и Баварии.
BMW готовит к серийному производству водородную версию кроссовера iX5
BMW готовит к серийному производству водородную версию кроссовера iX5
Сейчас автомобиль проходит испытание. Инженеры проверяют взаимодействие топливных частей, высоковольтной батареи, электромотора, водородных баков и системы управления.
BMW iX5 Hydrogen
BMW iX5 Hydrogen
Отдельное внимание уделяется работе силовой установки под высокими нагрузками и оптимизации управления всеми ее компонентами.
BMW стремится, чтобы динамика iX5 Hydrogen соответствовала другим версиям кроссовера.
Целевой разгон от 0 до 100 км/ч должен составлять около 5 секунд, запас хода по циклу WLTP — до 750 км.
При этом заправка водородом должна занимать менее 5 минут.
Заправка водородом должна занимать менее 5 минут
Заправка водородом должна занимать менее 5 минут
Параллельно компания готовит производство водородных силовых систем. Следующий этап сборки прототипов уже стартует в Центре компетенций по водородным технологиям в Мюнхене.
Серийное производство топливных систем организуют на заводе BMW Group в Штайре (Австрия), где уже установили первые испытательные стенды и производственное оборудование и начали обучать сотрудников.
По материалам:
mezha.media
Авто
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