BYD планирует экспортировать более 2,5 млн электромобилей в 2027 году 19.09.2026, 00:18 — Технологии&Авто BYD

Китайский производитель электромобилей BYD рассчитывает поставить на зарубежные рынки более 2,5 млн автомобилей в 2027 году. Цель базируется на росте доли бренда в мире, расширении собственного флота автовозов и открытии локальных заводов.

Об этом свидетельствуют данные Reuters.

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По оценкам топ-менеджмента компании, в 2026 году объем экспорта составит от 1,9 до 2 млн машин, что почти вдвое превышает показатели предыдущего года.

В компании отметили, что в этом году продажи за рубежом сдерживали логистические ограничения в морских перевозках, иначе результаты были бы еще выше.

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Чтобы минимизировать тарифные барьеры и логистические расходы, китайский автогигант переходит к локализации производства: