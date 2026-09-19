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BYD планирует экспортировать более 2,5 млн электромобилей в 2027 году

Технологии&Авто
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BYD
BYD
Китайский производитель электромобилей BYD рассчитывает поставить на зарубежные рынки более 2,5 млн автомобилей в 2027 году. Цель базируется на росте доли бренда в мире, расширении собственного флота автовозов и открытии локальных заводов.
Об этом свидетельствуют данные Reuters.
По оценкам топ-менеджмента компании, в 2026 году объем экспорта составит от 1,9 до 2 млн машин, что почти вдвое превышает показатели предыдущего года.
В компании отметили, что в этом году продажи за рубежом сдерживали логистические ограничения в морских перевозках, иначе результаты были бы еще выше.

Обход пошлин в ЕС и масштабирование инфраструктуры

Чтобы минимизировать тарифные барьеры и логистические расходы, китайский автогигант переходит к локализации производства:
  • Запуск заводов в Европе: предприятие BYD в Венгрии должно приступить к сборке авто уже в ноябре или декабре. Кроме того, компания ищет дополнительные локации для строительства сборочных линий за пределами Китая;
  • Экономия на пошлинах: локальное производство позволит избежать пошлин Евросоюза на электромобили в размере около 27%, а также 34% импортного сбора в Бразилии. По подсчетам аналитиков Citi, это обеспечит экономию более 40 000 юаней ($5961) на каждом авто, что перекроет затраты на запуск предприятий;
  • Сеть быстрых зарядок: к 2028 году BYD планирует открыть 90 000 фирменных станций быстрой зарядки, из которых 20 000 появятся к концу 2026 года, еще 30 000 — в 2027 году, а остальные 40 000 — в 2028-м;
  • Позиции в Китае: компания стремится занять 25% внутреннего рынка Китая. Ее доля уже выросла с 8% в начале года до 18% в июле.
По материалам:
Діло
АвтоЭлектромобилиBYD
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