BYD планирует экспортировать более 2,5 млн электромобилей в 2027 году
Обход пошлин в ЕС и масштабирование инфраструктуры
- Запуск заводов в Европе: предприятие BYD в Венгрии должно приступить к сборке авто уже в ноябре или декабре. Кроме того, компания ищет дополнительные локации для строительства сборочных линий за пределами Китая;
- Экономия на пошлинах: локальное производство позволит избежать пошлин Евросоюза на электромобили в размере около 27%, а также 34% импортного сбора в Бразилии. По подсчетам аналитиков Citi, это обеспечит экономию более 40 000 юаней ($5961) на каждом авто, что перекроет затраты на запуск предприятий;
- Сеть быстрых зарядок: к 2028 году BYD планирует открыть 90 000 фирменных станций быстрой зарядки, из которых 20 000 появятся к концу 2026 года, еще 30 000 — в 2027 году, а остальные 40 000 — в 2028-м;
- Позиции в Китае: компания стремится занять 25% внутреннего рынка Китая. Ее доля уже выросла с 8% в начале года до 18% в июле.
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