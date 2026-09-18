Основатель TikTok стал самым богатым человеком Азии на фоне бума искусственного интеллекта
Основатель компании ByteDance (разработчик соцсети TikTok) Чжан Имин впервые возглавил рейтинг самых богатых людей Азии. Его состояние пересекло отметку в $105 млрд благодаря успешному развитию технологий искусственного интеллекта, что позволило ему обойти магнатов из традиционных секторов экономики.
О смене лидера в регионе сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный индекс миллиардеров (Bloomberg Billionaires Index).
Состояние Чжан Имина за месяц выросло на $12 млрд
Согласно данным аналитиков, только за этот месяц капитал 43-летнего предпринимателя вырос более чем на $12 млрд. Это произошло после обновления оценки стоимости ByteDance крупными инвестиционными компаниями, среди которых BlackRock, Fidelity и T. Rowe Price.
Прыжок позволил Имину опередить индийского промышленного магната Гаутама Адани. В целом с 2019 года, когда Bloomberg начал отслеживать состояние разработчика, оно выросло в восемь раз — с $13 млрд до $105 млрд.
ByteDance активно развивает технологии ИИ
Основной движущей силой такого финансового успеха эксперты называют не только глобальную популярность TikTok, но и активную экспансию компании в сферу искусственного интеллекта. В настоящее время ByteDance оперирует популярным ИИ-чат-ботом Doubao и генератором видео Seedance.
«Он правильно разыграл свои карты. Он не отклонялся от курса и продолжал удваивать инвестиции в ИИ», — объяснил главный аналитик исследовательской компании Omdia Лиан Цзе Су.
Эксперт отметил, что Чжан сделал удачную ставку на развитие собственных технологий даже в то время, когда Конгресс США активно оказывал давление на руководство соцсети в 2023 году.
Аналитик также добавил, что огромные массивы социальных данных, которыми располагает ByteDance, являются ее главным преимуществом для тренировки будущих ИИ-моделей.
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