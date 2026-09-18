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Основатель TikTok стал самым богатым человеком Азии на фоне бума искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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Чжан Имин
Чжан Имин, www.bloomberg.com
Основатель компании ByteDance (разработчик соцсети TikTok) Чжан Имин впервые возглавил рейтинг самых богатых людей Азии. Его состояние пересекло отметку в $105 млрд благодаря успешному развитию технологий искусственного интеллекта, что позволило ему обойти магнатов из традиционных секторов экономики.
О смене лидера в регионе сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный индекс миллиардеров (Bloomberg Billionaires Index).

Состояние Чжан Имина за месяц выросло на $12 млрд

Согласно данным аналитиков, только за этот месяц капитал 43-летнего предпринимателя вырос более чем на $12 млрд. Это произошло после обновления оценки стоимости ByteDance крупными инвестиционными компаниями, среди которых BlackRock, Fidelity и T. Rowe Price.
Прыжок позволил Имину опередить индийского промышленного магната Гаутама Адани. В целом с 2019 года, когда Bloomberg начал отслеживать состояние разработчика, оно выросло в восемь раз — с $13 млрд до $105 млрд.

ByteDance активно развивает технологии ИИ

Основной движущей силой такого финансового успеха эксперты называют не только глобальную популярность TikTok, но и активную экспансию компании в сферу искусственного интеллекта. В настоящее время ByteDance оперирует популярным ИИ-чат-ботом Doubao и генератором видео Seedance.
«Он правильно разыграл свои карты. Он не отклонялся от курса и продолжал удваивать инвестиции в ИИ», — объяснил главный аналитик исследовательской компании Omdia Лиан Цзе Су.
Эксперт отметил, что Чжан сделал удачную ставку на развитие собственных технологий даже в то время, когда Конгресс США активно оказывал давление на руководство соцсети в 2023 году.
Аналитик также добавил, что огромные массивы социальных данных, которыми располагает ByteDance, являются ее главным преимуществом для тренировки будущих ИИ-моделей.
По материалам:
dev.ua
ИИПерсональные финансы
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