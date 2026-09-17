Какие премиальные авто покупали украинцы в августе: топ марок и моделей Сегодня 20:03 — Технологии&Авто Audi Q5

В августе 2026 года в Украине зафиксировали 19 853 сделки по покупке премиальных легковушек. Это на 994 операции или 4,8% меньше, чем в июле. Почти две трети объема пришлись на внутренние перепродажи, в то время как новые автомобили составили всего 4,2%.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Премиальность в этом исследовании определяется постоянной классификацией марок и моделей Института, а не актуальной ценой автомобиля в объявлении. Например, Tesla Model S и Model X относятся к премиальному сегменту, в то время как другие модели Tesla не включаются в него автоматически. Отдельно классифицируются Volkswagen Multivan и Phaeton.

К люксовому сегменту отнесены, в частности, Mercedes-Maybach S-Class и GLS-Class. Год выпуска не изменяет категорию: старая премиальная модель остается премиальной по классификации, даже если ее цена ниже стоимости нового массового автомобиля. Комплектация и состояние конкретной машины не оцениваются.

За отчетный период на полном рынке легковых автомобилей произошло 97 204 операции. На премиальные модели пришлось 20,4% этого объема, на люксовые — 0,066%.

Каждая пятая операция с легковушкой пришлась на премиум, eauto.org.ua

Внутренние перепродажи дали 13,2 тысячи сделок

На внутреннем рынке сменили владельца 13 204 премиальных легковушки. Это 66,5% всего премиального сегмента и 18,6% всех внутренних перепродаж легковушек.

К июлю количество таких сделок сократилось на 553, или 4,0%. Именно внутренний рынок обеспечил наибольшую часть общего месячного сокращения премиума — 55,6% из 994 сделок. В годовом исчислении разница составляла минус 725 автомобилей, или 5,2%.

Среди марок лидировала BMW — 3 887 сделок, далее Audi — 3 582. Итого они обеспечили 56,6% внутренних перепродаж премиальных автомобилей.

Среди моделей больше всего операций пришлось на BMW 3 Series — 1 035. У BMW 5 Series — 981.

Средний возраст перепроданного премиального автомобиля составлял 14,8 года, медианный — 13 лет. Для массовой группы соответствующие характеристики составляли 15,4 и 16 лет.

Итак, премиальные автомобили на внутреннем рынке в среднем несколько моложе массовых, но речь идет преимущественно о машинах, выпущенных много лет назад.

У ввезенных авто с пробегом премиум имеет наибольшую долю

Первую регистрацию в Украине прошли 5 819 импортированных подержанных премиальных легковых автомобилей. Это 29,3% премиального рынка и 27,4% всех импортированных легковушек с пробегом — наибольшая доля премиума среди трех способов приобретения.

По сравнению с июлем количество таких автомобилей уменьшилось на 243 или 4,0%. За год сокращение составило 332 автомобиля, или 5,4%. Этот сегмент обеспечил 24,4% от общего месячного сокращения премиального рынка.

По количеству автомобилей лидировала Audi — 2 110, или 36,3% премиального импорта с пробегом. BMW имела 1 591 автомобиль, или 27,3%. Итого две марки обеспечили 63,6% сегмента.

Самой популярной моделью стала Audi Q5 — 690 автомобилей. На втором месте Audi A4 — 348. Разница между ними составляла 342 автомобиля.

Средний возраст импортируемых подержанных премиальных автомобилей составлял 8 лет, медиа также 8 лет. В массовой группе средний возраст был 9,1 лет, а медианный 8 лет.

Новый премиум сократился быстрее подержанного

В августе в Украине впервые зарегистрировали 830 новых премиальных легковушек. Это 17,3% всего нового легкового рынка, но только 4,2% всех сделок в премиальном сегменте.

В июле новых премиальных автомобилей зарегистрировали 1028. Следовательно, за месяц показатель уменьшился на 198 машин, или 19,3%. По сравнению с августом прошлого года, когда было 1416 регистраций, сокращение составило 586 автомобилей, или 41,4%.

Несмотря на небольшой объем, новые автомобили обеспечили почти пятую часть месячного сокращения всего премиального сегмента.

Среди марок лидировала BMW — 186 автомобилей. На второе место поднялась Zeekr — 120 машин против 76 в июле. Ее результат вырос на 44 автомобиля, или 57,9%. В то же время, рост одной марки произошел на фоне общего сокращения нового премиального сегмента.

Среди моделей больше всего зарегистрировали BMW 3 Series — 75 автомобилей. Вторым стал Zeekr 001 — 46.

Audi и BMW обеспечили более половины премиума, eauto.org.ua

В трех частях рынка вместе зафиксировали 64 сделки с люксовыми легковушками: 38 внутренних перепродаж, 17 первых регистраций импортированных автомобилей с пробегом и девять новых автомобилей. В июле таких операций было 77, а год назад 56. Следовательно, за месяц количество сократилось на 13, а за год выросло на 8.

Среди марок лидировали Maserati — 23 операции и Bentley — 18. Итого они обеспечили 41 из 64 операций, или 64,1%.