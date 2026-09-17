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Volkswagen ID.3 получил 326-сильную версию GTI (характеристики, фото)

Технологии&Авто
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Volkswagen ID.3 GTI
Volkswagen ID.3 GTI
Семейство Volkswagen ID.3 Neo получило новую топовую версию — электрический ID.3 GTI. Мощность спортивной модели — 326 сил, разгоняется до 100 км/ч за 5,6 секунд и способна проехать до 600 км без подзарядки.
Новый Volkswagen ID.3 GTI поступит в продажу в начале 2027 года, сообщили в германской компании.

Что известно о новинке

Volkswagen ID.3 GTI фактически стал преемником спортивной версии GTX, которая была у модели до обновления. После рестайлинга электрокар получил более известное для поклонников марки обозначение GTI.
Автомобиль оснащен электромотором мощностью 326 л. с. и максимальным крутящим моментом 545 Н∙м. Двигатель установлен на задней оси. До 100 км/ч электрокар разгоняется за 5,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.
Volkswagen ID.3 получил 326-сильную версию GTI (характеристики, фото)
Для спортивной езды предусмотрены Launch Control, специальный режим GTI и адаптивные амортизаторы DCC.
Батарея емкостью 79 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 600 км. Быстрая зарядка мощностью 183 кВт позволяет восполнить заряд с 10% до 80% за 29 минут.
Volkswagen ID.3 получил 326-сильную версию GTI (характеристики, фото)
От стандартного ID.3 Neo новая версия отличается более агрессивными бамперами, более широким передним воздухозаборником и спортивным обвесом. Электрокар получил 20-дюймовые колесные диски.
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Красный декор традиционно использовали как снаружи, так и в салоне. Внутри установили спортивные сиденья и скошенный руль, а для отделки использовали экокожу, алькантару и характерную для GTI клетчатую ткань.
Также обновили график дисплеев. Среди дополнительного оборудования доступны проекционный дисплей с дополненной реальностью и аудиосистема Harman Kardon мощностью 480 Вт.
По материалам:
Фокус
АвтоVolkswagenЭлектроэнергия
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