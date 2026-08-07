Volkswagen дал пожизненную гарантию для своих авто Вчера 23:23 — Технологии&Авто

Теперь все модели бренда с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками получают в Китае пожизненную гарантию без ограничения пробега.

Аналогичные условия распространяются и на оригинальные детали, замененные в авторизованном сервисе.

Такой шаг стал реакцией на резкое падение продаж компании на самом крупном автомобильном рынке мира. Об этом напоминает в краткой информационной заметке Autoforum

Еще в 2019 году Volkswagen реализовал в Китае 3,16 млн автомобилей. Через четыре года этот показатель сократился до 2,23 млн, а по итогам прошлого года бренд лишь немного превысил отметку в 2 млн машин.

Негативная тенденция продолжилась и в этом году. За первую половину 2026 года продажи Volkswagen в Китае сократились на 26,1% - до 971 тыс. автомобилей.

Если в первом квартале спад составил 14,8%, то во втором он ускорился до 36,6%.

Volkswagen сталкивается с самым глубоким кризисом за свою 89-летнюю историю. Его операционная прибыль в 2025 году упала на 53%, продажи в Китае снизились, тарифы США стоили компании миллиарды, а руководство хочет сократить до 100 000 рабочих мест и закрыть четыре немецких завода. Наблюдательный совет согласился сократить модельный ряд до половины и снизить производственные мощности до 9 миллионов автомобилей (см. видео внизу).

Как работает новая гарантия

Пожизненная программа гарантийного сопровождения, то есть на весь жизненный цикл автомобиля, распространяется только на первого владельца автомобиля и действует при регулярном обслуживании в официальной дилерской сети с использованием оригинальных запчастей. Машина также не должна использоваться в коммерческих целях, включая такси.

Особенность программы заключается в том, что после замены узла или агрегата новым оригинальным компонентом он также получает пожизненную гарантию без ограничения пробега.

В то же время новое предложение не распространяется на электромобили Volkswagen. Она касается только моделей с двигателями внутреннего сгорания и гибридов.

Телеканал 24 По материалам:

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