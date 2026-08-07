Цены на авто пошли вверх: какие модели и типы топлива лидируют Сегодня 14:04 — Технологии&Авто

Бензиновые автомобили остаются самым многочисленным сегментом вторички

Несмотря на удорожание топлива, бензиновые автомобили остаются базовым выбором для большинства покупателей. Средняя цена таких автомобилей выросла на 5,6% до 9500 долларов. Рост цен происходит на фоне удорожания горючего.

Об этом свидетельствуют данные аналитики Института исследований авторынка.

Динамика цен на автомобили с пробегом, eauto.org.ua

Бензин

Бензиновые автомобили остаются самым многочисленным сегментом вторичного рынка — почти 136 тысяч активных объявлений. Это проверенная годами «классика без излишеств», демонстрирующая рост средней цены на +5,6% (до $9 500).

Такое подтягивание ценников происходит на фоне подорожания самого топлива: если месяц назад литр популярного А-95 стоил около 74,5 грн, то в начале августа зафиксировано уже около 81 грн/л.

Несмотря на удорожание заправки, бензиновые авто остаются базовым выбором для большинства покупателей благодаря своей простоте и понятному обслуживанию.

Дизель

В дизельном сегменте средняя цена выросла на 2,6% до $9900. Предшествующее временное удешевление дизельного топлива способствовало повышению продавцами цен на свои автомобили.

Вместе с тем дальнейшая динамика цен остается неопределенной. Если месяц назад дизельное топливо на АЗС стоило в среднем 76 грн/л, то сейчас его цена выросла до 93 грн/л.

Такое подорожание может повлиять на цены автомобилей во время следующего ежемесячного анализа и заставить продавцов пересмотреть стоимость своих машин.

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ГБО

Сегмент автомобилей с газобаллонным оборудованием не продемонстрировал изменения средней цены. Она осталась на уровне $4500.

Это объясняется спецификой категории: здесь сконцентрирован бюджетный автопарк от старых ВАЗов и Ланосов до новых объемистых американских и японских машин с заокеанских аукционов.

Гибриды

Гибридные автомобили продемонстрировали наибольший прирост средней цены сразу +7,1% (до $25 700).

По данным аналитиков, частично спрос на гибриды растет из-за их универсальности и стремления водителей экономить на горючем на фоне его подорожания.

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В то же время, главным фактором роста средней цены является увеличение продаж новых гибридов на первичном рынке за последние годы. Более новые автомобили, в частности Toyota RAV4 и подобные модели, сейчас активно переходят на вторичный рынок. Это оказывает влияние на средний показатель стоимости всего сегмента.

Электромобили

Средняя цена электромобилей выросла на 3,3% до 21 700 долларов.

Это происходит на фоне стабилизации рынка после возврата НДС, конкуренции между производителями, которая способствует удешевлению новых автомобилей и постепенному приближению к пределу количества покупателей, имеющих доступ к домашней зарядке.

Наличие доступа к домашней зарядке является одним из факторов экономии при эксплуатации электромобилей.

Рынок электромобилей продолжает демонстрировать стабильный спрос, что свидетельствует о формировании полноценного сегмента украинского авторынка.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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