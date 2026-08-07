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Цены на авто пошли вверх: какие модели и типы топлива лидируют

Технологии&Авто
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Бензиновые автомобили остаются самым многочисленным сегментом вторички
Бензиновые автомобили остаются самым многочисленным сегментом вторички
Несмотря на удорожание топлива, бензиновые автомобили остаются базовым выбором для большинства покупателей. Средняя цена таких автомобилей выросла на 5,6% до 9500 долларов. Рост цен происходит на фоне удорожания горючего.
Об этом свидетельствуют данные аналитики Института исследований авторынка.
Динамика цен на автомобили с пробегом
Динамика цен на автомобили с пробегом, eauto.org.ua

Бензин

Бензиновые автомобили остаются самым многочисленным сегментом вторичного рынка — почти 136 тысяч активных объявлений. Это проверенная годами «классика без излишеств», демонстрирующая рост средней цены на +5,6% (до $9 500).
Такое подтягивание ценников происходит на фоне подорожания самого топлива: если месяц назад литр популярного А-95 стоил около 74,5 грн, то в начале августа зафиксировано уже около 81 грн/л.
Несмотря на удорожание заправки, бензиновые авто остаются базовым выбором для большинства покупателей благодаря своей простоте и понятному обслуживанию.
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Дизель

В дизельном сегменте средняя цена выросла на 2,6% до $9900. Предшествующее временное удешевление дизельного топлива способствовало повышению продавцами цен на свои автомобили.
Вместе с тем дальнейшая динамика цен остается неопределенной. Если месяц назад дизельное топливо на АЗС стоило в среднем 76 грн/л, то сейчас его цена выросла до 93 грн/л.
Такое подорожание может повлиять на цены автомобилей во время следующего ежемесячного анализа и заставить продавцов пересмотреть стоимость своих машин.
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ГБО

Сегмент автомобилей с газобаллонным оборудованием не продемонстрировал изменения средней цены. Она осталась на уровне $4500.
Это объясняется спецификой категории: здесь сконцентрирован бюджетный автопарк от старых ВАЗов и Ланосов до новых объемистых американских и японских машин с заокеанских аукционов.

Гибриды

Гибридные автомобили продемонстрировали наибольший прирост средней цены сразу +7,1% (до $25 700).
По данным аналитиков, частично спрос на гибриды растет из-за их универсальности и стремления водителей экономить на горючем на фоне его подорожания.
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В то же время, главным фактором роста средней цены является увеличение продаж новых гибридов на первичном рынке за последние годы. Более новые автомобили, в частности Toyota RAV4 и подобные модели, сейчас активно переходят на вторичный рынок. Это оказывает влияние на средний показатель стоимости всего сегмента.

Электромобили

Средняя цена электромобилей выросла на 3,3% до 21 700 долларов.
Это происходит на фоне стабилизации рынка после возврата НДС, конкуренции между производителями, которая способствует удешевлению новых автомобилей и постепенному приближению к пределу количества покупателей, имеющих доступ к домашней зарядке.
Наличие доступа к домашней зарядке является одним из факторов экономии при эксплуатации электромобилей.
Рынок электромобилей продолжает демонстрировать стабильный спрос, что свидетельствует о формировании полноценного сегмента украинского авторынка.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
АвтоГорючее
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