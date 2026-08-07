Более 1400 самолетов в мире получили бесплатный Starlink Сегодня 02:33 — Технологии&Авто

Все перевозчики, уже внедрившие Starlink, предоставляют доступ в интернет бесплатно

Спутниковый интернет Starlink от компании Илона Маска стремительно становится новым стандартом для авиаперевозчиков. По данным отчета компании за 2025 год, более 1400 коммерческих самолетов в мире уже оборудованы этой системой, а более 40 авиакомпаний объявили о сотрудничестве со Starlink.

Об этом пишет Business Insider

Все перевозчики, уже внедрившие Starlink, предоставляют доступ в интернет бесплатно, хотя некоторые из них требуют регистрации в своих программах лояльности.

Среди перевозчиков, уже установивших или постепенно устанавливающих Starlink: Aer Lingus; airBaltic; Air France; Air New Zealand; Alaska Airlines; American Airlines; British Airways; Copa Airlines; Emirates; FlyDubai; Frontier Airlines; Gulf Air; Iberia; Korean Air; Lufthansa; Qatar Airways; SAS; Singapore Airlines; Southwest Airlines; Swiss International Air Lines; United Airlines; Virgin Atlantic; Vueling; WestJet; Wizz Air; Zipair и десятки других.

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Отмечается, что некоторые авиакомпании уже активно используют данную систему. В частности, Qatar Airways установила Starlink на всех самолетах Boeing 777 и постепенно оснащает Airbus A350. United Airlines оборудовала более 400 самолетов, при этом пассажиры получают уведомление перед рейсом, если их лайнер оснащен Starlink. Emirates начала установку системы на Airbus A380 и планирует оснастить весь свой авиапарк до середины 2027 года.

British Airways уже предлагает Starlink на отдельных самолетах и ​​постепенно расширяет программу.

Southwest Airlines планирует установить систему более чем на 300 самолетов только в течение этого года.

Большинство других крупных перевозчиков, в частности Lufthansa, Air France, Singapore Airlines, American Airlines, Virgin Atlantic и Wizz Air, также объявили графики внедрения Starlink в 2026—2029 годах.

Чем Starlink лучше традиционного Wi-Fi

Ранее журналисты Business Insider протестировали Starlink на первом рейсе Qatar Airways, оснащенном данной системой. Максимальная скорость соединения достигла 215 Мбит/с, чего оказалось достаточно даже для видеозвонков без задержек. Это превышает показатели многих проводных интернет-подключений.

Starlink работает благодаря группировке почти 11 тысяч спутников на низкой околоземной орбите. Это обеспечивает высокую скорость передачи данных даже над океаном и в других отдаленных районах.

Вместе с тем у компании есть конкуренты. К примеру, система Amazon Leo (Project Kuiper), внедряемая авиакомпаниями JetBlue и Delta Air Lines, работает по аналогичному принципу, тогда как технология Viasat основана на меньшем количестве геостационарных спутников, что обусловливает более высокую задержку сигнала.

Как проверить, есть ли Starlink на вашем рейсе

В большинстве случаев авиакомпании сообщают о наличии Starlink: при бронировании билета; в сообщениях перед вылетом; через мобильное приложение.

Также можно воспользоваться бесплатными сервисами, в том числе Starlink Flights, который показывает, какие самолеты уже оборудованы системой. Для проверки необходимо найти бортовой номер самолета через сервисы типа FlightRadar24 и сверить его с базой Starlink Flights. В то же время авторы отмечают, что из-за смены самолетов эти сервисы не гарантируют 100% точности.

УНІАН По материалам:

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