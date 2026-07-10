SpaceX запустила 1,5 тысячи спутников Starlink в первой половине 2026 года Сегодня 22:49 — Технологии&Авто

SpaceX запустила 1,5 тысячи спутников Starlink в первой половине 2026 года

SpaceX за первую половину 2026 года запустила почти рекордное количество спутников Starlink на низкую околоземную орбиту, обогнав прошлогодний результат за этот же период — 1589 единиц.

Об этом сообщает The Verge.

Это больше, чем в прошлом году, когда компания Илона Маска вывела на орбиту 1489 спутников в течение первых шести месяцев 2025-го. Всего в прошлом году было запущено 3180 спутников. Всего в космосе их уже более 12,4 тысяч, из которых работают около 11 тысяч.

SpaceX запустила больше спутников, чем новый конкурент Amazon Leo

Кроме того, за шесть месяцев 2026 года SpaceX запустила больше спутников, чем ее новый конкурент Amazon Leo за 15 месяцев, в течение которых компания Джеффа Безоса вывела на низкую околоземную орбиту 396 единиц.

В июле 2020 года Федеральная комиссия по связи позволила Amazon развернуть 3236 спутников на низкой околоземной орбите. Если бы это осуществляли ракетой Falcon 9, используемой для Starlink, на это ушел бы год.

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