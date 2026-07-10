X запустила новые видеофункции: эксперты уже говорят о серьезной проблеме 10.07.2026, 00:29 — Технологии&Авто

Главная цель команды – дать авторам инструменты для создания собственного контента.

Соцсеть X получила новый видеоредактор с функциями, которые должны сделать платформу более привлекательной для авторов контента. В то же время, эксперты предупреждают, что без защиты авторских прав и стабильной монетизации обновление может не дать ожидаемого результата.

Об этом сообщил руководитель продукта X Никита Бир в своем сообщении на X.

Главные новинки

После обновления пользователи получат инструменты, ранее доступные преимущественно в специализированных программах для монтажа. Среди главных новинок — поддержка субтитров на нескольких языках с возможностью изменять шрифт, цвет и размер текста.

Также в приложении появилась функция зеленого экрана (chroma key). Она позволяет использовать в качестве фона фотографии со смартфона или изображения из других публикаций в X.

Читайте также Европейцы собираются запустить альтернативу X. Новая соцсеть называется W

По словам Никиты Бира, главная цель команды — дать авторам инструменты для создания собственного контента. Он отметил, что сейчас значительная часть популярных аккаунтов набирает просмотры благодаря повторной загрузке чужих видео, которые даже спустя несколько лет после первой публикации продолжают собирать миллионы просмотров.

Мнение аналитиков

Впрочем, аналитики считают, что новых функций недостаточно для привлечения авторов. Они отмечают, что создатели контента прежде всего выбирают платформы со стабильной системой выплат, тогда как X пока не может предложить условия, подобные Meta, TikTok или YouTube.

Дополнительной проблемой называют конфликты руководства X с известными блогерами.

Еще одним слабым местом платформы эксперты называют отсутствие встроенной системы защиты авторских прав. В отличие от Meta, где владельцы оригинальных Reels могут блокировать копии или получать рекламный доход с них, а также YouTube с его алгоритмами поиска дубликатов, у X таких механизмов пока нет.

Читайте также Маск представил общий AI-проект Tesla и xAI для создания программного обеспечения

Серьезной проблемой остаются и боты. Они не только искусственно увеличивают просмотры, но массово копируют оригинальные видео для повторной публикации на спам-аккаунтах.

По данным разработчиков, системы безопасности X сейчас обнаруживают и блокируют в среднем 208 ботов ежеминутно. Поэтому примерно половина команды продукта занимается борьбой со спамом.

Теперь новый видеоредактор доступен только пользователям iOS. Версию приложения для Android, по словам разработчиков, сейчас полностью перестраивают.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.