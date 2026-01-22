0 800 307 555
Европейцы собираются запустить альтернативу X. Новая соцсеть называется W

Технологии&Авто
Европейцы запускают альтернативу X – соцсеть W.
В ЕС намерены запустить собственную платформу социальных сетей W на фоне роста напряженности с Соединенными Штатами.
Об этом сообщает CyberNews.
Новая платформа W требует идентификации и проверки фотографий, чтобы убедиться, что ее пользователи — это люди и те, за кого себя выдают.
Инициативу создания платформы социальных сетей W поддерживает консультативный совет и бывшие министры и представители бизнеса, преимущественно из Швеции.
Анна Цайтер, генеральный директор W, рассказала, что W означает «Мы». Тем временем первая из V, составляющих W, означает «Ценности», а вторая — «Проверено».
«То, что W стоит перед X в алфавите, безусловно, тоже желаемое совпадение», — сказала Цайтер.
Данные W будут децентрализованно размещаться в Европе европейскими компаниями, а платформа будет соблюдать строгие законы ЕС о защите данных.
«Если политический Брюссель начнет публиковать сообщения на W вместо X, мы уже многого добьемся», — добавила она.
В своем посту в LinkedIn, посвященном запуску W, Цайтер подчеркнула, что системная дезинформация подрывает общественное доверие и ослабляет демократические процессы принятия решений.
«Мы убеждены, что существует насущная потребность в новой социальной платформе, созданной, управляемой и размещенной в Европе. Платформа, в основе которой лежат верификация личности, свобода слова и конфиденциальность данных», — написала она.
dev.ua
