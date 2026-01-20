0 800 307 555
Threads впервые обошла X по количеству пользователей

Threads насчитывает 141,5 миллиона ежедневных активных пользователей в мобильных приложениях
Threads насчитывает 141,5 миллиона ежедневных активных пользователей в мобильных приложениях
Соцсеть Threads от Meta впервые закрепила преимущество над X по количеству ежедневных активных пользователей в мобильных приложениях. Новые данные аналитиков свидетельствуют, что рост Threads носит стабильный характер, хотя X до сих пор удерживает лидерство в веб-версии.
Об этом рассказывает 24 канал со ссылкой на Techcrunch.
Аналитическая компания Similarweb зафиксировала устойчивый рост аудитории Threads в мобильных приложениях iOS и Android. Еще в прошлом году Threads ненадолго опередила X по показателю ежедневных активных пользователей, после чего обе платформы некоторое время демонстрировали почти одинаковые результаты. В октябре Threads снова вышла вперед, а свежий отчет Similarweb показывает еще больший разрыв.

Почему Threads опережает X на смартфонах

По состоянию на две недели назад Threads насчитывала 141,5 миллиона ежедневных активных пользователей в мобильных приложениях. Для сравнения, X на Android и iOS имела около 125 миллионов активных пользователей в день. Аналитики отмечают, что это не разовый всплеск, а продолжение длительной восходящей динамики.
В то же время X остается значительно более популярной в браузерах. По данным Forbes, в сентябре прошлого года веб-версию X.com ежедневно посещали 140,7 миллионов пользователей. Сайт Threads в тот же период собрал всего около 7,7 миллиона ежедневных активных пользователей, что подчеркивает разницу во влиянии платформ вне мобильных приложений.
Как пишет Gizmodo, отдельную роль в росте Threads играет ее тесная связь с Instagram. Обе платформы принадлежат Meta, активно перенаправляющей пользователей между сервисами, усиливая их взаимную аудиторию. Кроме того, Threads и Instagram функционируют в рамках одной экосистемы вместе с Facebook, что дает им структурное преимущество над конкурентами типа X или Bluesky.
