Рынок подержанных авто в Украине упал более чем на 35%: лидеры февраля

Покупатели стали взвешенными, ориентируясь на проверенные временем модели среднего класса и доступный премиум
В феврале 2026 года внутренний рынок подержанных легковых автомобилей продемонстрировал ожидаемое снижение активности после аномального роста в предыдущие периоды. В течение месяца было зафиксировано 56 551 сделка купли-продажи, что свидетельствует о заметной негативной динамике. По сравнению с январем объем перепродаж уменьшился на 31,9%, а по отношению к февралю 2025 года падение составило 36,9%.
Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.
«Внутренний рынок вернулся к своей классической структуре, но на значительно более низких оборотах. Покупатели стали более взвешенными, ориентируясь на проверенные временем модели среднего класса и доступный премиум. Текущее охлаждение интереса является технической паузой, позволяющей рынку выровнять баланс между реальной способностью потребителей и существующим предложением подержанного транспорта», — отмечают авторы исследования.
Динамика внутренних перепродаж подержанных легковых автомобилей
Динамика внутренних перепродаж подержанных легковых автомобилей, eauto.org.ua

Лидеры рынка

В структуре брендов первое место традиционно удерживает Volkswagen, остающийся лидером внутреннего рынка перепродаж. С заметным отрывом расположились BMW и Renault, что демонстрирует стабильный интерес украинских покупателей к европейским автомобилям.
В пятерку самых популярных брендов также вошли Skoda и Audi.
В десятке фаворитов сохраняет позиции продукция ВАЗ/Lada. Также стабильные позиции сохраняют Toyota, Mercedes-Benz, Ford и Hyundai.
Рейтинг топ-10 марок на внутреннем рынке подержанных авто
Рейтинг топ-10 марок на внутреннем рынке подержанных авто, eauto.org.ua

Рейтинг моделей

В модельном рейтинге первые позиции занимают традиционные лидеры вторичного рынка — Volkswagen Passat и Skoda Octavia.
Стабильный спрос сохраняется и на Daewoo Lanos вместе с производными моделями. Даже спустя 9 лет после завершения производства на мощностях ЗАЗ этот автомобиль остается активным товаром на вторичном рынке. Всего в Украине было выпущено около 400 тысяч таких автомобилей.
Наряду с массовыми моделями покупатели также демонстрируют интерес к подержанным автомобилям премиум-класса. Об этом свидетельствует активность перепродаж BMW 5 Series, BMW 3 Series и Audi A6, даже несмотря на значительный возраст многих автомобилей.
В список популярных моделей также входят Volkswagen Golf, Renault Megane, Ford Focus и Audi A4.
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей в Украине
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей в Украине, eauto.org.ua

Премиум-сегмент

В сегменте роскошных автомобилей февраль отметился рядом отдельных, но показательных сделок. В течение месяца была зафиксирована перепродажа:
  • одного Ferrari
  • одного McLaren
  • трех Aston Martin
  • четырех Rolls-Royce
Кроме того, владельцев сменили шесть автомобилей Bentley и двенадцать Maserati.
Наибольшее количество сделок в премиальном сегменте продемонстрировал бренд Porsche — 222 автомобиля.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
АвтоАвторынок Украины
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
