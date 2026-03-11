Польша разрабатывает первый в Европе современный противодроновый щит Сегодня 04:48 — Технологии&Авто

Польша запускает проект создания первой в Европе системы противодействия беспилотникам после многочисленных нарушений воздушного пространства российскими дронами и угрозу со стороны Ирана.

Об этом сообщает Financial Times

Сколько будет стоить система

Как отмечается, система San разрабатывается консорциумом польских и норвежских компаний и будет стоить около 3,5 млрд евро.

Финансирование предоставляется за счет кредитов ЕС в рамках программы Safe, направленной на увеличение производства вооружения в Европе для противодействия российской агрессии.

Как будет работать система

Система San будет включать 18 мобильных батарей, каждая из которых оборудована сенсорами и эффекторами, подключенными к центральной системе управления. Радары и пушки на сотнях транспортных средств будут патрулировать польские границы и интегрироваться в национальные и союзные оборонные системы.

Система будет сочетать электронную борьбу, включая глушение сигналов и нарушение навигации, с кинетическими средствами: перехватывающие дроны, 30-мм пушки и управляемые ракеты для низколетающих вертолетов и беспилотников.

Когда система будет полностью готова

Польский премьер-министр Дональд Туск назвал San «самой современной, интеллектуальной и интегрированной системой противодействия дронам в Европе». Первые батареи планируют поставить вооруженным силам Польши до конца года, а полная система должна стать операционной в течение 24 месяцев.

Разработку возглавляют польская государственная оборонная группа PGZ, норвежская компания Kongsberg и польский производитель радаров Advanced Protection Systems (APS). APS, ранее поставлявшая системы для Украины и сотрудничающая с британской MSI Defence Systems, отмечает, что San является совершенно новой концепцией, опирающейся на опыт Украины.

Проект уже прошел первую демонстрацию на польском полигоне, однако сталкивается с политическими спорами: оппозиционная партия PiS выступает против использования кредитов ЕС, опасаясь влияния Брюсселя на польские оборонные закупки. Несмотря на это, польские чиновники подчеркивают, что не могут ждать общеевропейских инициатив и стремятся тестировать систему на собственной границе уже в ближайшее время.

По материалам:

