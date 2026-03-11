WhatsApp готовит запуск платной подписки с расширенными функциями Сегодня 01:51 — Технологии&Авто

В настоящее время сервис находится на стадии разработки для операционных систем iOS и Android

Мессенджер WhatsApp готовится к внедрению платных услуг под названием WhatsApp Plus, которые предложат пользователям дополнительные возможности персонализации.

Meta планирует оставить все базовые функции бесплатными, сосредоточившись на улучшении пользовательского опыта через премиальный сегмент.

Пока сервис находится на стадии разработки для операционных систем iOS и Android и еще не поступил в широкое пользование.

Основная цель обновления — предоставление инструментов для продвинутой настройки чатов и расширения лимитов, существующих в стандартной версии.

Одним из ключевых преимуществ платного тарифа станет существенное увеличение количества закрепленных диалогов в верхней части списка.

Расширенные возможности для персонализации

Кроме технических лимитов, пользователи получат доступ к эксклюзивному визуальному контенту и настройкам интерфейса.

Платная подписка расширит варианты иконок, цветных схем, стикеров, рингтонов и интерактивных эффектов, а также полностью удалит рекламные элементы из приложения.

Важной новостью для бизнес-пользователей станет возможность управлять несколькими учетными записями одновременно.

Это позволит администрировать разные профили без необходимости иметь отдельное физическое устройство для каждого номера телефона, что значительно упростит рабочие процессы.

