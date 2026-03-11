0 800 307 555
ру
WhatsApp готовит запуск платной подписки с расширенными функциями

Технологии&Авто
26
В настоящее время сервис находится на стадии разработки для операционных систем iOS и Android
Мессенджер WhatsApp готовится к внедрению платных услуг под названием WhatsApp Plus, которые предложат пользователям дополнительные возможности персонализации.
Meta планирует оставить все базовые функции бесплатными, сосредоточившись на улучшении пользовательского опыта через премиальный сегмент.

Сервис находится в стадии разработки

Пока сервис находится на стадии разработки для операционных систем iOS и Android и еще не поступил в широкое пользование.
Основная цель обновления — предоставление инструментов для продвинутой настройки чатов и расширения лимитов, существующих в стандартной версии.
Одним из ключевых преимуществ платного тарифа станет существенное увеличение количества закрепленных диалогов в верхней части списка.

Расширенные возможности для персонализации

Кроме технических лимитов, пользователи получат доступ к эксклюзивному визуальному контенту и настройкам интерфейса.
Платная подписка расширит варианты иконок, цветных схем, стикеров, рингтонов и интерактивных эффектов, а также полностью удалит рекламные элементы из приложения.
Важной новостью для бизнес-пользователей станет возможность управлять несколькими учетными записями одновременно.
Это позволит администрировать разные профили без необходимости иметь отдельное физическое устройство для каждого номера телефона, что значительно упростит рабочие процессы.
Технологии
