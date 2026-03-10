Сколько на самом деле экономит топлива система стоп-старт в авто Сегодня 02:45 — Технологии&Авто

Система автоматического отключения двигателя при остановках стала распространенным инструментом экономии топлива в современных автомобилях. Специалисты исследовали ее эффективность и влияние на техническое состояние ключевых узлов машины.

Принцип работы технологии заключается в том, что двигатель автоматически выключается, когда автомобиль останавливается, например на светофоре или пробке. После отпускания педали тормоза или нажатия на сцепление мотор запускается снова. В городском цикле такая система позволяет сократить потребление топлива примерно на 4−8%.

При благоприятных условиях экономия может достигать 15%, особенно во время продолжительных остановок в трафике. В среднем за год использование функции водитель может сэкономить сумму, эквивалентную нескольким сотням долларов.

В то же время, эксперты отмечают, что эффективность технологии зависит от продолжительности остановки. Для заметной экономии автомобиль должен стоять не менее семи секунд. Короткие паузы практически не влияют на общий уровень расхода топлива.

Часто водители переживают, что система может ускорить износ стартера или аккумулятора. Однако производители учитывают дополнительные нагрузки и устанавливают усиленные стартеры, более мощные генераторы и специальные аккумуляторы стандарта AGM, рассчитанные на интенсивную циклическую работу.

По проектным расчетам такие компоненты способны выдержать около 250 тысяч запусков двигателя. Это значительно превышает ресурс обычных узлов и позволяет системе стабильно работать в течение длительного срока эксплуатации автомобиля.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.