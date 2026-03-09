0 800 307 555
Немецкий ответ Starlink: три гиганта объединились, чтобы создать секретную сеть для армии

Технологии&Авто
Спутники Satcom Бундесвера с 2009 года
Немецкие оборонительные гиганты Airbus, Rheinmetall и OHB объединили усилия для создания собственной спутниковой сети для Бундесвера. Проект, который в Германии уже окрестили «мини-Starlink», должен обеспечить военных зашифрованной связью в любой точке мира.
Об этом сообщает Spiegel.

Неожиданный альянс вместо конкуренции

Три ведущие компании направили совместную заявку на участие в проекте Satcom Stufe 4, хотя изначально рассматривались как конкуренты.
По данным германских медиа, такой шаг стал сюрпризом для закупочного агентства армии ФРГ.
«Неожиданный поворот в борьбе за один из важнейших военных проектов — вместо конкуренции немецкие производители хотят совместно создать спутниковую сеть для Бундесвера», — отмечает Spiegel.

Детали и стоимость «немецкого Starlink»

Проект предусматривает создание группировки не менее 100 спутников.
Министерство обороны Германии планирует выделить на его реализацию от 8 до 10 миллиардов евро. Первую очередь системы — около 40 малых аппаратов — планируют вывести на орбиту до 2029 года.
В то же время объединение разработчиков в один консорциум вызывает опасения по поводу финальной цены контракта.
«Даже представители правящей коалиции в комитете отмечают, что отсутствие конкуренции при прямых контрактах может привести к завышению стоимости проекта», — пишет издание.

Борьба за спутниковую связь на фронте

Напомним, в последнее время вокруг использования спутниковых систем развернулось настоящее технологическое противостояние. россия начала все активнее использовать Starlink в своих дронах, что значительно повысило угрозу для украинского тыла. В ответ на это компания SpaceX начала внедрять меры, чтобы заблокировать агрессору доступ к сети. В частности, сообщалось, что SpaceX отрезает россиян от Starlink, создавая технические препятствия работе нелегальных терминалов.
Из-за неэффективности американской системы в их руках, оккупанты пытаются искать альтернативы. Впрочем, россияне нашли замену Starlink, но она оказалась неэффективной из-за низкой скорости и нестабильности каналов связи.
В то же время немаловажную роль в обеспечении терминалами ВСУ играют союзники. Недавно стало известно, продолжит ли Польша финансирование подписки Starlink для Украины, что критически важно для координации украинских подразделений.
По материалам:
РБК-Україна
ТехнологииStarlinkAirbus
