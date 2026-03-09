Мировые продажи электромобилей в 2025 году достигли рекорда Сегодня 02:21 — Технологии&Авто

Мировой рынок электромобилей в 2025 году установил новый рекорд. За год в мире продали 20,53 млн новых электрифицированных транспортных средств, включая батарейные электромобили, гибриды с возможностью подзарядки и автомобили на топливных элементах.

Об этом пишет ArenaEV, ссылаясь на отчет TrendForce.

Рынок вырос на 26%

Показатель вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом, что подтверждает стабильный рост спроса, хотя темпы его развития постепенно замедляются.

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году продажи могут вырасти до 23,4 млн. автомобилей, но темп роста снизится примерно до 14%. Главной причиной называют замедление развития рынка Китая, который прежде был главным драйвером глобального спроса на электромобили.

Volkswagen сталкивается с трудностями на китайском рынке

Китай остается крупнейшим рынком

Именно Китай остается самым большим рынком электромобилей в мире, обеспечивая около 66% глобальных продаж. При этом внутренний рост китайского рынка составил 24%, что несколько ниже среднего мирового показателя.

В Западной Европе рынок показал очень сильную динамику — продажи выросли почти на 30%, что стало лучшим результатом региона с 2022 года.

Крупнейшим событием года стало изменение лидера рынка. Впервые китайский производитель BYD опередил Tesla и стал мировым лидером продаж батарейных электромобилей. Продажи BYD выросли на 25%, в то время как Tesla потеряла около 9%. Эксперты объясняют это ограниченным количеством новых моделей американской компании.

Остальные китайские бренды также укрепляют позиции. Geely поднялась на четвертое место в мире, удвоив долю рынка. Значительную роль сыграла бюджетная модель Xingyuan, которая стоит менее 12 тысяч евро. Технологическая компания Xiaomi также активно развивает направление электромобилей и за год увеличила долю рынка с 1 до 3%.

Volkswagen же сталкивается с трудностями на китайском рынке и активно сотрудничает с XPeng для создания новых моделей. В сегменте гибридов доминирует BYD с долей 31,5%, хотя компания впервые столкнулась с падением продаж.

