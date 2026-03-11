Audi выпустила большой автомобиль по цене Camry (фото) Сегодня 06:36 — Технологии&Авто

Audi представила A6L 2006 года

Седан Audi A6 2026 года получил новую удлиненную модификацию A6L. Такая версия оказалась не только больше стандартной модели, но и значительно доступнее по цене.

Премьера автомобиля прошла в Китае, где седан выпускают на совместном предприятии FAW-Audi. Об этом сообщает CarNewsChina.

Сколько стоит новый седан

В Китае стартовая цена Audi A6L составляет 323 000 юаней (около 46 740 долларов). Это примерно уровень хорошо оснащенной Toyota Camry.

При этом удлиненная версия седана оказалась заметно дешевле стандартного Audi A6 2026, который продается на европейском рынке.

Больше кузов и просторнее салон

Внешне Audi A6L сохранил дизайн базовой модели с плавными линиями кузова. В то же время автомобиль стал длиннее на 210 мм. Инженеры увеличили не только заднюю дверь, но и багажник.

Габариты Audi A6L 2026:

длина — 5142 мм;

ширина — 1887 мм;

высота — 1464 мм;

колесная база — 3066 мм.

Благодаря увеличенным размерам салон стал просторнее. При этом компоновка интерьера осталась прежней — на передней панели установлены три экрана.

Двигатели и характеристики

Новый седан предлагается с несколькими вариантами силовых установок. В гамме есть бензиновые турбомоторы объемом 2,0 л мощностью 204 и 272 л.с.

Также доступны две гибридные модификации:

2,0-литровая установка на 296 л. с.;

3,0-литровая система мощностью 390 л. с.

Разгон до 100 км/ч в зависимости от версии занимает от 4,6 до 8 секунд.

Все версии оснащены 7-ступенчатой ​​роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод может быть передним или полным, а за доплату доступна пневматическая подвеска.

