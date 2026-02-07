Hyundai выпустила яркого конкурента Audi S6 (фото)
Hyundai расширяет спортивную линейку Genesis Magma. Новым ее представителем стал заряженный седан Е-класса G80 мощностью 525 сил. Новый Genesis G80 Magma был презентован в ОАЭ и стал второй моделью в заряженном семействе после электрокросовера GV60 Magma. Его выпустят лимитированной серией из всего 20 автомобилей.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Седан Genesis G80 Magma бросит вызов Audi S6 и BMW 550e. Он сохранил 3,5-литровый V6 твин-турбо, однако его мощность увеличила с 375 до 525 сил. Стандартный 8-ступенчатый автомат и полный привод.
Кроме того, автомобиль имеет спортивную подвеску, более острое рулевое управление и более эффективные тормоза от Brembo. В моторном отсеке появились распорки.
Отличить новый Genesis G80 Magma можно по более агрессивным бамперам, обвесу, диффузору и по заостренному заднему спойлеру. Кроме того, установлены 21-дюймовые литые диски с низкопрофильной резиной, а на капоте появился воздухозаборник.
Салон Genesis G80 Magma украсили алькантарой. Седан получил спортивный руль и сиденье Recaro с контрастной оранжевой прострочкой.
Поделиться новостью
Также по теме
Hyundai выпустила яркого конкурента Audi S6 (фото)
ТОП-10 лучших городских автомобилей с пробегом
Представлены часы с функцией майнинга Bitcoin (фото)
Realme представила свой первый смартфон-павербанк (фото)
Украина и Польша запустят совместное производство дронов
Что нужно знать о верификации Starlink — ответы на самые популярные вопросы