Gemini от Google достиг отметки в 750 млн ежемесячных активных пользователей

Gemini сокращает отставание от ChatGPT
Приложение Gemini от Google пересекло отметку в 750 млн ежемесячных активных пользователей.
Об этом сообщает TechCrunch.
По данным издания, этот показатель свидетельствует о быстром росте сервиса, так как в прошлом квартале Google отчитывалась о 650 млн пользователей.

Сравнение с конкурентами

Для сравнения, Meta AI имеет около 500 млн ежемесячных пользователей. В то же время, Gemini все еще отстает от своего главного конкурента ChatGPT, аудитория которого в конце 2025 года оценивалась в 810 млн ежемесячных пользователей.
Оглашение новых показателей произошло после запуска Gemini 3 — наиболее продвинутой модели компании.
Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи назвал внедрение Gemini 3 «положительным драйвером» роста и подчеркнул, что компания продолжит инвестировать в это направление.

Новые тарифные планы

Также Google недавно ввела более доступный тарифный план Google AI Plus стоимостью $7,99 в месяц, рассчитанный на бюджетных потребителей.
