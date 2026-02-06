0 800 307 555
OpenAI ищет альтернативы чипам Nvidia

Технологии&Авто
19
OpenAI недовольна частью новейших чипов Nvidia
OpenAI недовольна частью новейших чипов Nvidia и с прошлого года активно ищет альтернативы для вычислений искусственного интеллекта. Эти данные ставят под вопрос будущее партнерства двух самых влиятельных компаний в сфере ИИ и накладываются на затягивание потенциального инвестиционного соглашения на $100 млрд.

Почему OpenAI меняет подход к чипам

По информации Reuters, ключевая проблема касается inference — этапа, когда уже обученная модель ИИ генерирует ответы пользователям. Именно это направление все больше определяет конкуренцию на рынке, в то время как Nvidia традиционно доминирует в сегменте чипов для обучения большим моделям.
Источники отмечают, что OpenAI не устраивает скорость работы некоторых чипов Nvidia при выполнении конкретных задач, в частности, в сфере программирования и взаимодействия ИИ с другим программным обеспечением. Компании требуется новое железо, которое в перспективе могло бы обеспечить около 10% всех вычислений OpenAI.
Внутренний вопрос особенно обострился при работе над Codex — инструментом OpenAI для генерации кода, который компания активно продвигает. По словам источников, часть ограничений производительности Codex сотрудники связывали именно с GPU-архитектурой Nvidia.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее публично отмечал, что пользователи кодинговых моделей «готовы платить гораздо больше за скорость», и это оказывает непосредственное влияние на технические требования к инфраструктуре.

Соглашение Nvidia на $100 млрд зависло в воздухе

Ситуация усугубляется тем, что параллельно затягиваются переговоры об инвестициях. В сентябре 2025 года Nvidia заявила о намерении инвестировать до $100 млрд в инфраструктуру OpenAI. Сделку ожидали закрыть в течение нескольких недель, однако прошло уже несколько месяцев без финального решения.
Причиной задержки, по словам источников, стали как изменения в продуктовой дорожной карте OpenAI, так и параллельные ее переговоры с другими производителями чипов. При этом CEO Nvidia Дженсен Хуанг недавно заявил, что сумма $100 млрд никогда не была обязательством, и компания готова инвестировать постепенно.
После публикации Reuters обе стороны выступили с примирительными комментариями. Nvidia заявила, что клиенты и далее выбирают ее решения благодаря наилучшему соотношению производительности и стоимости. В OpenAI, со своей стороны, отметили, что компания полагается на Nvidia для большинства своих мощностей.
Сам Альтман написал в соцсети X, что Nvidia производит «лучшие ИИ-чипы в мире», а OpenAI надеется оставаться «огромным клиентом» компании в течение долгого времени.
По материалам:
double.news
NvidiaOpenAIТехнологии
