OpenAI запустила Codex для macOS — приложение для работы с несколькими ИИ-агентами

Codex – это отдельное приложение для macOS, которое работает как центр управления агентами с искусственным интеллектом.
Компания OpenAI официально представила Codex — отдельное приложение для macOS, которое работает как центр управления агентами с искусственным интеллектом.
Его создали для разработчиков, которым нужно одновременно работать с несколькими задачами и большими проектами. Разработчик ChatGPT также временно расширил доступ и увеличил лимиты для пользователей.
Codex позволяет координировать агентов, которые могут самостоятельно выполнять части работы с кодом, тестированием или подготовкой материалов. Вместо постоянного контроля разработчик сосредотачивается на проверке результатов.

Что именно умеет Codex

Приложение создано для параллельной работы и сохранения контекста между задачами. Пользователь может без путаницы переключаться между проектами и агентами. Основные возможности:
  • работа с несколькими агентами одновременно в отдельных потоках;
  • просмотр и комментирование изменений в коде;
  • открытие изменений в редакторе для ручного редактирования.
Каждый агент работает с отдельной копией кода во избежание конфликтов. Это позволяет тестировать разные решения, не ломая основную версию проекта.
У Codex появилось понятие навыков — это заранее настроенные действия, которые агент может выполнять. Они позволяют использовать Codex не только для написания кода. Навыки позволяют:
  • собирать и анализировать информацию;
  • создавать тексты, таблицы и документы;
  • генерировать и редактировать изображения;
  • развертывать сайты и приложения в облаке.
OpenAI показала пример, когда Codex самостоятельно создал простую гоночную 3D-игру. Агент работал автономно, исполняя роли дизайнера, разработчика и тестировщика.
OpenAI
Payment systems