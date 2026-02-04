OpenAI запустила Codex для macOS — приложение для работы с несколькими ИИ-агентами
Компания OpenAI официально представила Codex — отдельное приложение для macOS, которое работает как центр управления агентами с искусственным интеллектом.
Его создали для разработчиков, которым нужно одновременно работать с несколькими задачами и большими проектами. Разработчик ChatGPT также временно расширил доступ и увеличил лимиты для пользователей.
Codex позволяет координировать агентов, которые могут самостоятельно выполнять части работы с кодом, тестированием или подготовкой материалов. Вместо постоянного контроля разработчик сосредотачивается на проверке результатов.
Что именно умеет Codex
Приложение создано для параллельной работы и сохранения контекста между задачами. Пользователь может без путаницы переключаться между проектами и агентами. Основные возможности:
- работа с несколькими агентами одновременно в отдельных потоках;
- просмотр и комментирование изменений в коде;
- открытие изменений в редакторе для ручного редактирования.
Каждый агент работает с отдельной копией кода во избежание конфликтов. Это позволяет тестировать разные решения, не ломая основную версию проекта.
У Codex появилось понятие навыков — это заранее настроенные действия, которые агент может выполнять. Они позволяют использовать Codex не только для написания кода. Навыки позволяют:
- собирать и анализировать информацию;
- создавать тексты, таблицы и документы;
- генерировать и редактировать изображения;
- развертывать сайты и приложения в облаке.
OpenAI показала пример, когда Codex самостоятельно создал простую гоночную 3D-игру. Агент работал автономно, исполняя роли дизайнера, разработчика и тестировщика.
