OpenAI запустила Codex для macOS — приложение для работы с несколькими ИИ-агентами Сегодня 01:33

Codex – это отдельное приложение для macOS, которое работает как центр управления агентами с искусственным интеллектом.

Компания OpenAI официально представила Codex — отдельное приложение для macOS, которое работает как центр управления агентами с искусственным интеллектом.

Его создали для разработчиков, которым нужно одновременно работать с несколькими задачами и большими проектами. Разработчик ChatGPT также временно расширил доступ и увеличил лимиты для пользователей.

Codex позволяет координировать агентов, которые могут самостоятельно выполнять части работы с кодом, тестированием или подготовкой материалов. Вместо постоянного контроля разработчик сосредотачивается на проверке результатов.

Что именно умеет Codex

Приложение создано для параллельной работы и сохранения контекста между задачами. Пользователь может без путаницы переключаться между проектами и агентами. Основные возможности:

работа с несколькими агентами одновременно в отдельных потоках;

просмотр и комментирование изменений в коде;

открытие изменений в редакторе для ручного редактирования.

Каждый агент работает с отдельной копией кода во избежание конфликтов. Это позволяет тестировать разные решения, не ломая основную версию проекта.

У Codex появилось понятие навыков — это заранее настроенные действия, которые агент может выполнять. Они позволяют использовать Codex не только для написания кода. Навыки позволяют:

собирать и анализировать информацию;

создавать тексты, таблицы и документы;

генерировать и редактировать изображения;

развертывать сайты и приложения в облаке.

OpenAI показала пример, когда Codex самостоятельно создал простую гоночную 3D-игру. Агент работал автономно, исполняя роли дизайнера, разработчика и тестировщика.

